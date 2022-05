8 pistes, albums et tournées : la musique dans la vie de Madeleine Viczko

Prenez note que cet article publié en 2016 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

J'ai voulu en savoir plus sur la grande dame de la chanson fransaskoise. Où est-elle? Que fait-elle? Que pense-t-elle de tout ce qu'elle a accompli?

Le rendez-vous

J'ai son adresse en main, j'arrive devant sa maison à Saskatoon, je ne bouge pas. Après quelques secondes, je me dis « ici? C'est ici que Madeleine Viczko habite? Elle vit dans cette maison, où je suis passée tellement de fois en promenant mon chien? Dans mon quartier? »

« Mme Bonjour Saskatchewan » était là tout ce temps et je ne le savais même pas!

Une femme radieuse m'accueille chez elle. Elle m'amène dans la cuisine où des articles de journaux, des photos, des albums sont éparpillés sur la table. Elle sort d'autres souvenirs d'une boîte en carton et commence à se raconter.

Quand elle pense à tout ce qu'elle a accompli dans sa carrière, elle semble incrédule, mais fière.

« C'était toujours dans mon idée de chanter et c'est encore là, ce n'est pas parti. » — Une citation de Madeleine Viczko

Madeleine Viczko dans son salon. Photo : Nicole Lavergne-Smith/Radio-Canada

Déterminée à chanter

Son amour du chant vient de ses parents à Prud'homme qui adoraient la musique. Son père jouait du violon, sa mère de la musique à bouche et elle chantait.

Quand je sortais, on me disait « Madeleine, une chanson! », explique Mme Viczko, ajoutant qu'elle a enregistré quelques chansons grâce au programme amateur ACT Amateur Hour à Prince Albert.

Madeleine Viczko montre des articles de journaux et des photos de sa carrière de chanteuse. Photo : Nicole Lavergne-Smith/Radio-Canada

Les ambitions professionnelles de la jeune Madeleine ont été reléguées au second plan quand elle a marié Leslie Viczko et qu'ils se sont installés à la ferme, d'abord à Prud'homme puis à Allan, à moins d'une heure au sud-est de Saskatoon. Ils ont eu quatre enfants.

À 49 ans, alors que la plupart des gens commencent à envisager leur retraite, Madeleine Viczko a fait le grand saut avec ses premiers enregistrements professionnels. Elle a été la première à enregistrer dans le Studio West de Saskatoon.

Elle a voyagé partout au Canada et même aux États-Unis pour faire des spectacles, souvent dans des centres commerciaux. Elle vendait ses cassettes et ses disques après ses performances et dormait le soir dans sa fourgonnette.

Madeleine Viczko en tournée. Photo : Madeleine Viczko

Le scénario s'est répété pendant près de 20 ans, de 1978 à 1996. Sa dernière tournée remonte à il y a 20 ans. Son répertoire compte plus d'une centaine de chansons et une dizaine de compositions originales.

Des 8-pistes de Madeleine Viczko Photo : Nicole Lavergne-Smith/Radio-Canada

La famille de Madeleine Viczko. (De g. à d.)Madeleine, son premier conjoint Leslie, son fils Ronald, sa fille Holly, son fils Richard et sa fille Beverly. Photo : Madeleine Viczko

Nouvel amour

Madeleine n'a jamais perdu son amour pour la musique. C'est un des points communs qu'elle partage avec son nouveau conjoint Brian Bowyer qui joue dans plusieurs groupes. Ils se sont rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé par sa nièce et ils se sont mariés au mois de juillet.

Brian a découvert en même temps que la Fureteuse bien des souvenirs de la carrière musicale de Madeleine. Les amoureux qui se marient à plus de 80 ans doivent avoir toutes sortes de choses à découvrir sur leur douce moitié, surtout si celle-ci est aussi accomplie que Madeleine Viczko.

L'artiste fransaskoise sera honorée au Chant'Ouest le 29 septembre.

Mariage de Madeleine Viczko et Brian Bowyer en juillet 2016. Photo : madeleine Viczko