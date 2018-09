Un texte de

Ginette Caron et Claude Bellefeuille habitent au Manitoba depuis 1999. Ginette est née à Matane, au Québec, et Claude à Sudbury, en Ontario. Elle travaille au Cercle Molière et lui au Foyer Valade.

Ils aiment bien préparer des crêpes au four et modifient les garnitures selon les saisons. Pour celle-ci, ils ont ajouté des champignons et du poivron orange et Ginette a utilisé des tomates et du basilic fraîchement cueillis de son potager. Ils ont fait deux crêpes végétariennes : une sans fromage et l'autre avec une bonne quantité de cheddar.

Photo : Radio-Canada / Colombe fortin

Les ingrédients



1 cuillère à soupe de beurre

1/2 tasse de farine

1/2 tasse de lait

2 oeufs battus

1/4 de cuillère à thé de sel

2 cuillères à soupe de beurre

2 tasses de brocoli, coupé en petits bouquets

1 tasse d'oignons rouges, coupés en gros dés

1 poivron vert moyen, coupé en gros dés

1 poivron orange moyen, coupé en gros dés

1 tasse de tomates mûres, coupées en gros dés

1 tasse de champignons, coupés en gros dés

1/4 de cuillère à thé de sel et de poivre

1 1/2 tasse de fromage cheddar râpé

du basilic frais

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Première étape, préparez la pâte à crêpe. Dans un grand bol, verser le lait, ajouter la farine, les oeufs et bien fouetter le tout jusqu'à ce que soit un mélange homogène.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Comme les crêpes cuisent au four, Claude place deux bons morceaux de beurre dans chaque assiette à tarte de 23 cm et le fait fondre au four à 425°F. Quand il est fondu, il répartit la pâte à crêpe dans les deux assiettes et les remet au four pour la première cuisson (12 à 15 minutes).

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

En cuisant, la crêpe va gonfler, mais au sortir du four, elle reprendra une forme plus normale.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Dans une grande poêle, faire fondre du beurre et ajouter tous les légumes sauf les tomates. Cuire à feu moyen en remuant de temps en temps. Les légumes doivent rester croquants, car ils vont cuire à nouveau dans le four. C'est aussi le temps d'assaisonner.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Ginette coupe des tomates fraîches de son potager et elle va y ajouter du basilic frais pour aromatiser.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Parsemer d'un peu de fromage la crêpe et ajouter les légumes.

Photo : Radio-Canada /Colombe Fortin

Ajouter du fromage avant de déposer les tomates coupées en cubes. Garnir la crêpe de fromage pour la faire griller.

Pour la crêpe sans fromage, ajouter seulement les tomates et les herbes sur les légumes.

Photo : Radio-Canada / Coombe Fortin

Cuire les deux crêpes au four, toujours à 425°F, pendant 5 à 7 minutes ou jusqu'à ce que le fromage soit fondu et grillé.

Claude Bellefeuille est passionné de musique, il est auteur, compositeur et interprète. Le voici dans son studio de Saint-Boniface où il interprète pour vous une chanson de Damien Robitaille.