Huguette tient la majorité de ses recettes de sa mère, avec qui elle partage des recettes de famille depuis toujours. Dans la grande famille Grenier, deux livres de recettes ont déjà été publiés, question d'immortaliser les bons coups culinaires.

Les légumes et fruits qu'Huguette utilise proviennent de son petit potager derrière sa maison ou du grand jardin de sa mère à Saint-Labre. Cette semaine, la salsa qu'elle nous cuisine est une recette qu'elle a depuis longtemps et qu'elle change chaque année selon les légumes du moment .

Les ingrédients

10 tasses de zucchini coupé en dés

4 oignons coupés en petits dés

2 poivrons verts

2 poivrons rouges

5 tasses de tomates en cubes

4 gousses d'ail hachées

1/4 de tasse + 1 cuillère à soupe de gros sel

2 tasses de vinaigre

1 tasse de cassonade

2 cuillères à soupe de moutarde forte sèche

1 cuillère à soupe de cumin

2 cuillères à soupe de piments Chili séchés

1 cuillère à soupe de noix de muscade

1 cuillère à soupe de poivre

Huguette stérilise ses pots dans de l'eau bouillante, cette étape est très importante afin de bien conserver les condiments. L'eau doit dépasser la hauteur des pots et on doit les laisser dans l'eau bouillante pendant dix minutes. Par la suite elle les retire de l'eau avec des pinces spéciales pour les conserves et les dépose l'ouverture vers le bas sur une serviette propre.

Dans un grand bol, déposer le zucchini, les oignons, l'ail, les poivrons rouges et verts coupés en petits dés. Ajouter 1/4 de tasse de gros sel à marinade et laisser reposer toute la nuit ou jusqu'à un maximum de 24 heures. Verser les légumes dans une grande passoire et bien rincer afin d'enlever toute trace de sel.

Laisser écouler l'eau des légumes, on doit en retirer le maximum possible. Cette étape est importante, car le sel fait sortir l'eau des légumes. On appelle ça faire dégorger les légumes.

Pour préparer la marinade

Dans un grand chaudron, ajouter une cuillère à soupe de gros sel, la moutarde sèche, les flocons de piments forts ainsi que le sucre brun. Verser le vinaigre sur le mélange

À l'aide d'un zesteur, râper la noix de muscade, ajouter le poivre et bien mélanger la marinade.

Verser le mélange de légumes bien égoutté dans la marinade et commencer la cuisson.

Huguette a décidé d'utiliser les tomates de son jardin qu'elle a cueilli à la dernière minute.

Bien les laver et les couper en petits cubes. Elle utilise une passoire afin de laisser égoutter un peu du jus des tomates.





Incorporer les tomates aux autres légumes dans le chaudron et bien mélanger le tout. Laisser bouillir la salsa en brassant de temps en temps.

Quand le mélange bout, laisser cuire encore 15 minutes en continuant à brasser régulièrement. Lorsque la salsa est cuite, la couleur change un peu. Verser le mélange chaud dans les pots stérilisés et ajouter immédiatement le couvercle.

Faire bouillir les pots de salsa une 2e fois pour la conservation et pour sceller les couvercles

Dans une grande marmite d'eau chaude, placer les pots fermés hermétiquement de sorte qu'ils soient complètement submergés. Quand l'eau commence à bouillir, la cuisson dure 15 minutes. Si votre chaudron n'a pas de support pour y installer les pots, vous pouvez utiliser un linge à vaisselle que vous placez dans le fond de la marmite avant d'installer vos bocaux. Ces derniers ne doivent pas se toucher. Le linge empêchera aussi la chaleur de les faire éclater.

Voici la chambre froide au sous-sol de sa maison où Huguette garde ses conserves pour l'année. Quand elle dit qu'elle est experte des conserves, en voici la preuve!



