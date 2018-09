Un texte de

Martine Bordeleau, Geneviève Murchison, Carla Oliveira, Louis-Philppe LeBlanc et Arnaud Decroix ont partagé une petite cuisine l'espace d'une matinée et vous offrent de grands plats.

Les ingrédients

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Viandes et poissons du Manitoba:

Lapin

Steak de bison

Filets de doré

Laquaiche aux yeux d'or fumée

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Légumes et autres produits du Manitoba

Zucchinis

Carottes

Champignons

Bettes à carde

Feuilles de betterave

Betteraves

Tomates

Oignon

Ail

Haricots pinto

Riz sauvage

Beurre

Fromage feta

Bière artisanale manitobaine

Herbes du potager



Basilic

Romarin

Thym

Origan

Sauge

Persil

Feuilles de laurier

Coriandre

Ciboulette

... et quelques items qui ne poussent pas au Manitoba

citron

huile d'olive

vinaigre de vin rouge

vin blanc

Assiette de bison avec salade verte, haricots pinto au sirop d'érable et laquaiche fumée

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Arnaud Decroix nous propose du steak de bison cuit sur le BBQ, auquel il a ajouté des épices. Cette viande manitobaine est accompagnée d'une salade de bettes à carde, herbes fraîches et tomates cerises du jardin.

Geneviève Murchison a préparé les haricots pinto, qu'elle a fait revenir dans l'huile d'olive avec des oignons, de l'ail et du sirop d'érable. Elle a agrémenté le tout de laquaiche aux yeux d'or fumée.



Plat de riz sauvage aux petits légumes et herbes fraîches

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Avant de cuire son riz sauvage, Martine Bordeleau le fait tremper toute la nuit afin que les grains soient un peu ouverts. Pour enlever l'amertume du riz, Martine prend soin de bien le rincer et le fait bouillir trois fois ou jusqu'à ce que l'eau ne soit plus d'une couleur verdâtre.

Pendant que le riz cuit, elle coupe des oignons, champignons et zucchinis qu'elle fait revenir dans une poêle avec un peu de beurre. Après avoir incorporé le riz cuit aux légumes, elle ajoute un peu de jus de citron et des herbes fraîches du jardin.





Un contenu vidéo est disponible pour cet article Martine Bordeleau





Lapin aux herbes fraîches avec sauce à la bière

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Le lapin que Carla a cuisiné a été cuit dans un chaudron sur le poêle. Elle a décidé de couper le lapin en morceaux afin d'accélérer la cuisson. Pour débuter, il faut faire dorer les morceaux de viande dans un peu d'huile d'olive en les retournant afin que chaque morceau laisse un suc dans le fond du chaudron.

Quand le lapin est bien doré, on déglace avec de la bière. Attention : le liquide ne doit pas dépasser les morceaux de viande. Avec une cuillère en bois, elle s'assure de bien gratter le fond du chaudron afin d'aller chercher toutes les saveurs.

Saler, poivrer et laisser cuire à feu moyen afin que la viande reste tendre. Carla a choisi d'ajouter du thym et des feuilles de laurier fraîches pour aromatiser sa viande.





Un contenu vidéo est disponible pour cet article Carla Oliveira





Doré mariné aux légumes de jardin

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Louis-Philippe a choisi de faire une recette du cuisinier Louis-François Massicotte : un plat de doré mariné qui se déguste froid. Il a apporté une petite touche personnelle en rajoutant de la coriandre fraîche et du vinaigre de vin rouge à la marinade.

Dans un petit chaudron, mélanger des oignons et des carottes coupés en petits cubes. Ajouter le zeste d'un citron, du vinaigre de vin rouge et du vin blanc. Assaisonner avec du sel et du poivre.

Laisser chauffer sans bouillir. Quand le mélange est bien chaud, ajouter les herbes et retirer du feu. Dans un plat de service, déposer le doré qui a été coupé en morceaux et verser la marinade chaude sur le poisson. Lorsque refroidi, couvrir d'une pellicule de plastique et réfrigérer.



La betterave en carpaccio avec du fromage feta

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Geneviève nous a préparé une assiette de carpaccio de betteraves au fromage feta. Cuire les betteraves et les trancher très minces. Disposer les betteraves en rang sur une assiette de service. Ajouter du jus de citron, égrener le fromage feta et ajouter un filet d'huile d'olive. Ajouter les herbes (Geneviève a choisi du persil et de la ciboulette).





Un contenu vidéo est disponible pour cet article Cuisine animateurs

Quelques images captées dans les coulisses