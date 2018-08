Ils ont procédé à une collecte de données en rencontrant des témoins, dont le capitaine qui a été expulsé de l'embarcation au moment de la collision.

Les enquêteurs ont aussi inspecté le bateau pneumatique avant de conclure qu'il s'agissait bel et bien d'une collision avec une baleine et non pas avec un débris flottant.

Ils ont également saisi le GPS et la carte électronique de navigation du canot pneumatique afin de les envoyer à leur laboratoire technique à Ottawa. Une analyse plus approfondie de ces données permettra de déterminer la position exacte, le cheminement et la vitesse à laquelle le bateau se déplaçait au moment des faits.

La collecte de données va se poursuivre dans les prochains jours quant à l'historique des appels de détresse émis et les interactions avec les premiers répondants pour voir si tout a bien été de ce côté François Dumont, enquêteur régional pour le BST

Selon l'enquêteur régional pour le BST, François Dumont, les collisions entre des cétacés et des embarcations arrivent très rarement. Cette fois-ci, le fait que deux personnes aient été blessées a toutefois justifié le déplacement des enquêteurs du BST.

Un rapport devrait être produit dans les semaines à venir.

Un texte de Vincent Larin avec les informations de l'émission Le monde aujourd'hui