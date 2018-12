Quelle est l'étendue des tueries de masse dans les milieux scolaires?

Depuis les 40 dernières années, le Canada a vécu une dizaine de tueries de masse. La majorité d'entre elles ont eu lieu dans un établissement scolaire.

En fait, selon l'Étude sur la prévention de la violence dans les institutions publiques du Centre international pour la prévention de la criminalité, qui a analysé des dizaines d'études sur le sujet, 50 % des cas de tueries de masse à travers le monde ont lieu dans des institutions publiques (40 % dans des écoles et 10 % dans des édifices publics).

La tuerie de masse est souvent définie comme un incident avec un minimum de quatre victimes, qui est commis par un individu ou un nombre restreint d'individus dans un même lieu, en l'espace de 24 heures. Les chercheurs utilisent généralement le nombre de quatre morts, afin de distinguer les tueries de masse de l'homicide. Les données n'incluent pas les crimes de guerre, les meurtres familiaux, les actes de terrorisme politique ou des actes de réseaux criminels organisés.

Selon cette définition, depuis 1975, il y a eu 9 tueries de masse parmi les 11 incidents répertoriés au pays, dont 4 au Québec et 3 en Alberta. Au total, ces tueries ont fait 35 morts et 66 blessés.

Un phénomène plus fréquent aux États-Unis

Plus de 60 % des tueries de masse en milieu scolaire ont eu lieu aux États-Unis. De 1957 à 2011, on compte 76 tueries dans des écoles américaines.

Depuis les cinq dernières années, les États-Unis ont connu 16 tueries en milieu scolaire qui ont fait plus de quatre victimes. Parmi ces attaques, on compte la tuerie de Newtown au Connecticut (28 morts, 2 blessés) et l'attaque au Collège Umpqua, à Roseburg, en Oregon (10 morts et 9 blessés).

Par contre, si les fusillades dans les écoles sont peu courantes en Asie, on dénombre depuis quelques années, des dizaines d'attaques meurtrières au couteau dans des écoles en Chine.

Un phénomène en croissance

De 1925 jusqu'à la fin des années 1970, les cas de fusillades en milieu scolaire sont isolés et sporadiques.

On remarque une légère augmentation dans les années 80, mais le pic est atteint dans les années 1990. D'ailleurs, on recense sept tueries seulement en 1999 - soit la même année que la fusillade à Columbine.

L'année suivante, on remarque toutefois une baisse, qui pourrait être attribuée à un contrôle plus serré de la sécurité dans les écoles et la prise de mesures de prévention.

Le phénomène a continué d'augmenter progressivement et a atteint un nouveau record en 2009 avec neuf tueries de masse.

Portrait des tueurs

Si ces incidents sont extrêmement médiatisés, les chercheurs ne s'entendent pas tout à fait sur les raisons qui poussent une personne à commettre des actes si violents dans des établissements scolaires.

Toutefois, un certain portrait des individus susceptibles de commettre une tuerie de masse semble émerger. De 1980 à 2011, l'âge moyen des tueurs de masse est de 26 ans et 2 mois. Par contre, dans le cas de tueries perpétrées dans les milieux scolaires, l'âge moyen des tueurs de masse baisse à 16 ans et 3 mois.

Au Canada, l'âge moyen des tueurs de masse dans les écoles est de 23 ans.

À travers le monde, les tueurs de masse sont à 96 % des hommes. Près du trois quarts des tueurs de masse ont été victimes d'intimidation.

Les tueurs de masse ont tendance à partager un certain nombre de caractéristiques psychologiques et comportementales : des traits de personnalité et des comportements tels que la dépression, le ressentiment, l'isolement social, un comportement violent et un vif intérêt pour les armes. Étude sur la prévention de la violence dans les institutions publiques

Dans la littérature scientifique, il existe huit catégories de tueurs de masse, dont quatre sont souvent identifiés lors de tueries de masse en milieu scolaire :