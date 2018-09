Un texte de

La Franco-Manitobaine de Saint-Boniface, Geneviève Pelletier nous propose sa recette de crevettes au beurre, tomates, olives et arak. Cette recette qu'elle a découverte il y a deux ans est vite devenue un incontournable parmi sa famille et ses amis. La recette est tirée du livre de Yotam Ottolenghi, The Cookbook. Geneviève a toutefois dû trouver un substitut à l'arak, une liqueur anisée populaire au Proche-Orient qui n'est pas disponible au Manitoba.

Yotam Ottolenghi, est un chef cuisinier israélien. Pour ses recettes, il propose des aliments frais, sans agents de conservation ni colorant. Il préconise l'achat d'aliments locaux et préfère encourager les petits producteurs d'aliments artisanaux. Dans ses recettes on retrouve l'influence de la cuisine méditerranéenne. C'est un concept qui a tout de suite plu à Geneviève.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Les ingrédients :

4 tomates italiennes

12 crevettes géantes (grosseur :16/20)

3 1/2 cuillères à table de beurre non salé (50 grammes)

1/2 cuillère à thé de flocons de piments fort séchés

1/3 de tasse d'olives Kalamata dénoyautées

4 cuillères à soupe de Sambuca

3 gousses d'ail râpées

2 cuillères à table de persil frais haché

Sel de mer

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Geneviève fait une incision en forme de X sur le haut des tomates avant de les faire blanchir. Il est alors plus facile de les peler.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Dans un chaudron d'eau bouillante, placer les tomates et les cuire trois minutes afin qu'il soit plus facile de les peler.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Lorsque les tomates sont refroidies, enlever la pelure et réserver.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Dans une grande poêle, faire fondre doucement le beurre et le laisser cuire jusqu'à l'obtention d'un beurre noisette.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Ajouter les crevettes qui ont été parées et les laisser griller quelques minutes sur un feu assez fort. Geneviève s'assure d'acheter des crevettes issues de la pêche durable.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Retourner les crevettes et les laisser cuire de l'autre côté. Cela ne prend que quelques minutes.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Quand les crevettes sont cuites, ajouter les tomates qui ont été coupées en quartiers, ainsi que les olives. Geneviève utilise un peu du jus des olives pour la sauce; cela lui donne un bon goût. Elle préfère râper les gousses d'ail afin de ne pas avoir de gros morceaux dans les assiettes.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Finalement, incorporer le Sambuca. Elle dit que n'importe quelle boisson anisée ferait l'affaire. Juste avant de servir garnir de persil haché.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Ce plat est succulent, la boisson anisée lui donne un petit goût un peu sucré et avec le mélange de tomates, olives et herbe, les crevettes prennent toutes des saveurs tout en gardant leur bon goût. Geneviève sert ce plat avec une bonne baguette de pain et un vin blanc.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Geneviève a invité ses collègues de travail afin de déguster ce plat.