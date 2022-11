Les Franco-Manitobains invités à réfléchir sur l’avenir de leur représentation politique

Lors d'une réunion tenue le 23 juin dernier, les membres du conseil d'administration de la SFM ont adopté une résolution proposant une refonte de l'organisme. Cette proposition stipule « qu'un comité ad hoc, composé de cinq personnes élues par les membres à l'AGA de la SFM, soit mandaté [pour] évaluer et étudier l'ensemble de la SFM (vision, mission, valeurs, structures politiques et administratives). »

« Dans le rapport des États généraux, il est dit que les organismes doivent faire un examen de conscience. On s'est dit que la SFM peut faire cet examen en même temps que les autres », explique Jacqueline Blay, la présidente de la SFM.

« Ce comité devra regarder à quoi devrait ressembler la SFM de 2035. La SFM se doit de s'actualiser. » — Une citation de Jacqueline Blay, présidente de la SFM

C'est la première fois en près de trois décennies que la SFM réévalue le rôle qu'elle occupe au sein de la communauté.

Le précédent de 1989 En 1988-1989, un groupe de travail avait été mis en place afin de restructurer la SFM. Celle-ci était fortement critiquée et avait perdu une bonne partie de sa crédibilité au cours des années précédentes. Raymond Bisson avait alors présidé le groupe de travail qui était chargé de redéfinir le mandat de l'organisme. Dans son rapport  (Nouvelle fenêtre) , le groupe de travail définissait cinq rôles pour la SFM: Rôle de porte-parole Rôle de revendicateur Rôle de facilitateur de concertation Rôle de promoteur des services en français Rôle de leadership Par ailleurs, le rapport proposait la création de trois nouveaux comités permanents : le comité de facilitation de la concertation; le comité de promotion des services en français; et le comité des revendications politiques.

« Tout est sur la table »

Selon Jacqueline Blay, la refonte dont il est question concerne avant tout le conseil d'administration. « Depuis 1968, le CA fonctionne plus ou moins de la même façon », rappelle-t-elle.

« Est-ce que la SFM doit changer? Moi j'ai bien l'impression que oui. » — Une citation de Jacqueline Blay, présidente de la SFM

Elle précise cependant que « tout est sur la table » en matière de changement concernant la structure administrative.

Pour cela, Mme Blay assure que le comité qui sera chargé de réévaluer le mandat de la SFM sera élu lors de l'assemblée générale annuelle du 13 octobre prochain, ce qui lui assurera une indépendance et une autonomie d'action. « Aucun membre du CA ne siégera à ce comité », insiste-t-elle.

Elle espère cependant que les personnes qui composeront ce groupe de travail auront une « bonne idée de la gouvernance des organismes à but non lucratif ».

Rapport attendu en mars 2017

Le groupe de travail devra fournir un rapport au plus tard le 31 mars 2017. Par la suite, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée afin de débattre du rapport et de ses propositions. Les recommandations devront ensuite être mises en oeuvre d'ici le mois d'octobre 2017. « On demande une période de six mois afin de faire la transition entre la SFM telle qu'elle est maintenant, et la SFM 2.0 », explique Jacqueline Blay.

« Il faut qu'on continue à être pertinent dans le milieu dans lequel on vit. » — Une citation de Jacqueline Blay, présidente de la SFM

Le but final de tout ce travail sera de faire en sorte que la SFM soit actualisée pour les 20 prochaines années. Cette période correspond à celle mentionnée lors des États généraux, lorsqu'il était demandé aux francophones du Manitoba de se projeter dans l'avenir et de réfléchir à la francophonie en 2035.