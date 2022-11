Winnipeg continuera d’utiliser son malathion périmé

Début du widget . Passer le widget? Thibault Jourdan Un texte de Fin du widget . Retour au début du widget?

Le mois dernier, Santé Canada avait pourtant demandé à Winnipeg d'arrêter d'utiliser ses réserves de malathion pour combattre les moustiques, car la date de péremption de cet insecticide est dépassée.





Le directeur de la lutte contre les insectes de la Ville de Winnipeg, Ken Nawolsky. Photo : Radio-Canada

L'agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, qui constitue une branche de Santé Canada, avait cependant dit qu'elle ne s'opposerait pas à l'utilisation du malathion âgé de plus d'un an si la concentration d'isomalathion, une impureté plus toxique que le malathion qui se développe avec le temps, était conforme aux réglementations de l'Organisation mondiale de la santé.



« Les réserves de malathion de la ville ont été récemment testées et le produit acheté en 2009 à un niveau d'isomalathion inférieur à la limite établie par l'Organisation mondiale de la santé. Nous pouvons donc procéder à des fumigations », a déclaré le directeur de la lutte contre les insectes de la Ville de Winnipeg, Ken Nawolsky, lors d'une conférence de presse tenue vendredi après-midi.



La fumigation démarrera dimanche à partir de 21 h 30, si la météo le permet.