Une Autochtone dit avoir été victime de profilage racial dans une pharmacie de Winnipeg

Prenez note que cet article publié en 2016 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Atteinte d'une maladie chronique et de troubles du sommeil, Serena Hickes explique qu'en avril dernier, elle a dû se rendre dans un magasin Shoppers Drug Mart dans l'est de Winnipeg pour aller chercher des médicaments pour l'aider à dormir.

Elle insiste sur le fait qu'elle prend toujours les mêmes médicaments depuis des années.

Serena Hickes ajoute qu'elle a commencé par téléphoner au magasin afin que des employés préparent sa commande.

« L'employé avait des questions assez personnelles et indiscrètes, du genre "pourquoi avez-vous besoin de ces médicaments?", "Pourquoi avez-vous déjà obtenu ce médicament il y juste quelques jours?". Je lui ai répondu que cela me mettait mal à l'aise et ne le concernait pas », affirme la femme inuite.

Une fois sur place, soutient-elle, l'employé chargé de préparer sa commande a continué à poser des questions de plus en plus indiscrètes.

« Quand il a commencé à dire "vous, les gens couverts par les traités, vous obtenez vos médicaments gratuitement, vous vous droguez avec, les vendez", je me suis sentie bouleversée et en colère. » — Une citation de Serena Hickes

La jeune femme s'est plainte à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, et a reçu un message d'excuses de la part de la direction de Shoppers Drug Mart à Toronto dans sa boîte de messages privés sur Twitter. Par après, affirme Serena Hickes, la responsable de la pharmacie du magasin de Winnipeg lui a assuré au téléphone que l'employé incriminé ne travaillerait plus pour eux.

« J'ai déjà eu à faire face au racisme, mais être profilé racialement de la sorte, c'était la première fois, notamment en ce qui concerne la douleur que l'on ressent. » — Une citation de Serena Hickes

Or, raconte Serena Hickes, elle est à nouveau tombée sur lui environ deux semaines plus tard en se rendant dans un autre magasin Shoppers pour chercher un médicament contre la toux pour sa fille.

« Il m'a reconnue, je l'ai reconnu. Je ne pouvais pas croire qu'il était toujours un employé de Shoppers », lâche-t-elle, dépitée.



Une nouvelle fois, poursuit-elle, l'employé ne se sentait pas à l'aise de lui vendre un médicament et l'a prise à partie. « "Que mélangez-vous? Que vendez-vous? Que faites-vous?", m'a-t-il demandé. Je n'ai pas su comment réagir, j'étais complètement pétrifiée. Je suis partie », explique Serena Hickes.



Besoin d'éducation



Serena Hickes n'en était cependant pas à sa dernière rencontre avec cet employé puisque la semaine dernière, dit-elle, elle l'a à nouveau rencontré dans un magasin Shoppers Drug Mart. « J'ai perdu tous mes moyens, tous mes souvenirs avec lui sont remontés à la surface », dit-elle.



Elle ne pense pas qu'elle a été prise au sérieux par la direction du magasin, mais se dit prête à s'asseoir avec eux pour parler du profilage racial « à condition qu'ils me prennent au sérieux et soient honnêtes », insiste-t-elle.

« Ils ont besoin d'éduquer leur personnel. » — Une citation de Serena Hickes

Dans un courriel, la direction de Shoppers Drug Mart affirme que ce genre d'allégations est pris très au sérieux par l'entreprise, et que celle-ci s'engage à être équitable, accessible et respecter la diversité de chacun de ses clients.

Elle ajoute que chaque magasin est détenu par un pharmacien qui est un propriétaire indépendant, et que des formations à la diversité sont disponibles pour ces derniers afin qu'ils puissent éduquer leur personnel.