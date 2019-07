Veille de tornade pour le sud-est du Manitoba

Environnement Canada annonce que des orages violents attendus ce soir pourraient produire des tornades sur le sud et le sud-est du Manitoba.

Selon l’agence nationale, « des orages violents devraient se former sur le sud du Manitoba tard cet après-midi et se déplacer vers l'est jusqu'en soirée ».

Parmi les principaux risques occasionnés par ces orages, Environnement Canada mentionne la grêle, des vents forts et des pluies torrentielles.

De plus, il pourrait y avoir des tornades isolées jusqu'en début de soirée.

Les régions concernées comprennent les régions de Winnipeg, de Portage-la-Prairie, de Morden-Winkler et de Steinbach, de même que la région des chalets du bassin sud du lac Winnipeg et du parc provincial Whiteshell.

Plusieurs municipalités rurales sont comprises dans la zone visée par la veille de tornade, dont celles de :

Cartier

Dufferin

Grey

Macdonald

Armstrong

Coldwell

Gimli

Rockwood

Rosser

St. Andrews

Saint- Laurent

West St. Paul

Woodlands