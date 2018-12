Où la grêle fait-elle le plus de ravages? La réponse en carte

Au Canada, la grêle frappe le plus souvent la partie sud des Prairies (surtout entre Calgary et Red Deer) et le sud-ouest de l'Ontario. Selon Environnement Canada, « les Prairies connaissent environ 130 épisodes de grêle violente par année », alors que « l'Ontario en subit entre 25 et 30 ».

Les épisodes de grêle entraînant d'importantes réclamations d'assurance sont répertoriés dans la base de données canadienne sur les catastrophes, gérée par le ministère canadien de la Sécurité publique, qui s'intéresse à ce phénomène en raison des dangers qu'il peut représenter pour les humains, les animaux, les récoltes, les maisons et les véhicules.

Les tempêtes de grêle destructrices surviennent généralement entre mai et octobre, juillet étant le mois le plus propice à la formation de grêle.

Les 30 épisodes de grêle qui ont fait le plus de dégâts au pays depuis 1946 Photo : Radio-Canada / Carto

Pourtant, la pire averse de grêle de l'histoire du Canada quant au montant des versements d'assurances s'est produite en septembre 1991, à Calgary. Le coût total estimé de cette catastrophe s'est approché des 900 millions de dollars.

« Par définition, le grêlon a un diamètre d'au moins 0,5 centimètre. Sinon, il ne s'agit pas de grêle, mais de neige ou de grésil », explique sur son site web le ministère de la Sécurité publique. Les grêlons peuvent toutefois atteindre plus de 10 centimètres, soit la taille d'un pamplemousse.

Comment la grêle se forme-t-elle?

« La grêle se forme lorsque des courants ascendants présents dans les nuages d'orage transportent des gouttes de pluie vers le haut dans des zones de l'atmosphère extrêmement froides, où elles gèlent et fusionnent en morceaux de glace, explique Environnement Canada sur son site web. Lorsque ces morceaux deviennent trop lourds pour que le courant ascendant puisse les supporter, ils tombent sur le sol à une vitesse pouvant aller jusqu'à 100 km/h ou plus. »

Des grêlons de plusieurs centimètres de diamètres sont tombés à Saguenay. Photo : Jade Brisson

C'est exactement ce qui s'est passé à Saguenay mercredi, a expliqué le météorologue Robert Michaud à ICI RDI jeudi matin. « On avait depuis plusieurs jours une masse d'air très chaude et tropicale sur le sud du Québec, qui était en provenance des Grands Lacs. Cet air chaud et humide favorise la formation d'orages, surtout combiné avec une perturbation atmosphérique, un front froid très vigoureux qui est passé sur la région, tôt [mercredi] dans la soirée. Donc devant ce front-là, il y avait des conditions parfaites pour provoquer des orages violents », a-t-il résumé.

Ce phénomène-là est très limité dans l'espace et dans le temps. Ça ne dure que quelques minutes. Robert Michaud, météorologue

Ce genre d'épisode est relativement rare au Québec. « On en a eu dans le passé, dans le coin de Montréal, en mai 1986; il y avait eu de gros grêlons de la sorte, se rappelle M. Michaud. Mais au Saguenay, aussi au nord que ça, je pense que c'est historique. »

Mercredi, les grêlons ont atteint de 5 à 10 centimètres de diamètre – une dimension qualifiée d'« exceptionnelle » par M. Michaud. « Normalement, on parle de 1 ou 2 centimètres pour le Québec », a-t-il précisé.

Comme les planètes ou les insectes, les grêlons de taille record sont nommés d'après le nom de la personne qui les trouve. Le plus gros grêlon de l'histoire du Canada – le grêlon Gawel – pesait 290 g lorsqu'il a été enregistré, après la tempête qui a frappé le village saskatchewanais de Cedoux, le 27 août 1973.

M. Gawel soutient néanmoins que le grêlon, qu'il a transporté à main nue pour le mettre au congélateur, pesait environ une livre (450 g) lorsqu'il l'a découvert, dans un champ de blé.