Pas de gicleurs pour tous les aînés de la Saskatchewan

Plus de deux ans après l'incendie mortel d'une résidence pour personnes âgées de L'Isle-Verte au Québec, les gicleurs ne feront pas leur entrée dans tous les centres d'hébergement privés pour aînés de la Saskatchewan. Radio-Canada a appris qu'au terme de consultations sur les nouvelles règles de sécurité incendie, la province a cédé à la pression de certains propriétaires qui menaçaient de fermer leurs portes s'ils étaient forcés d'en installer. Seuls les centres de six résidents et plus seront obligés d'installer des gicleurs d'ici mars 2019.