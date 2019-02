Où se rafraichir à Toronto? La réponse en carte

Alors qu'Environnement Canada prévoit des températures de 30 à 33 °C samedi après-midi à Toronto notamment, l'agence fédérale maintient l'alerte de chaleur accablante dans le sud de l'Ontario. L'indice humidex devrait être entre 34 et 39.

Au vu de ces prévisions, la Ville de Toronto a émis un avertissement de chaleur prolongée jusqu'à nouvel ordre.

Cela signifie que des centres de rafraichissement situés un peu partout dans la ville sont ouverts au public (voir carte ci-dessous).

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

Localisation des centres de rafraîchissement à Toronto Photo : Radio-Canada

À lire aussi : 10 conseils pour combattre la chaleur

Pour lutter contre les effets de la chaleur, les autorités recommandent également de boire beaucoup d'eau, de prendre des douches ou des bains à l'eau froide.

Elles rappellent qu'il est préférable d'éviter le soleil et de reporter les activités en extérieur.

Ne laissez pas non plus les personnes âgées, les enfants et les animaux dans une voiture.