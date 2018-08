Une analyse de Guillaume Dumont

Le Canada Run, c'est d'abord et avant tout une grande opération de relations publiques des Hells Angels, selon nos sources.

Tous les membres doivent assister à l'événement, sauf s'ils ont des conditions judiciaires qui les empêchent d'y aller. Le cas échéant, les membres absents doivent payer une amende.

Durant cette réunion, de nombreux membres de différents clubs-écoles au pays affiliés aux Hells Angels vont faire acte de présence.

Tout au long de la fin de semaine, les participants discuteront de questions administratives, mais selon nos sources, ce ne sera pas le moment de parler de vente de drogue, ni de crimes, en raison de l'importante présence policière.

Retour en force des Hells Angels québécois

Plus de 500 motards se rassemblent à Carlsbad Springs du 22 au 24 juillet Photo : Radio-Canada

Le Canada Run à Ottawa sera aussi l'occasion du grand retour des Hells Angels du Québec sur la scène canadienne, selon l'expert en crime organisé André Cédilot.

Les Hells ont été déstabilisés et là, la plupart des membres des Hells Angels sortent de prison ou sont sortis de prison. Donc, on veut faire un mouvement de force. André Cédilot, expert en crime organisé

« C'est clair que c'est un mouvement de force pour montrer que les Hells Angels sont bel et bien présents, peu importe ce qui se passe partout au Canada : les Hells sont toujours sur place », poursuit l'expert.

Aux dires des policiers, qui surveilleront de près la réunion, il n'y aurait pas de danger pour les résidents du secteur.

Selon nos sources, les dirigeants des Hells Angels ont dit à leurs membres de se tenir tranquilles et de ne pas faire de vagues.

Montée en puissance des motards dans la région

Selon nos informations, la région d'Ottawa et de Gatineau voit un regain important de la présence des Hells Angels et de leur club-école, les Red Devils, surtout depuis 2010.

Ce sont les Nomads d'Ottawa, un groupe d'élite des Hells Angels, qui contrôlent la vente de drogue dans la région pour les motards, selon nos sources.

Des Hells Angels Photo : iStock

Les membres des Hells Angels d'Ottawa ont aussi pris du galon pendant que leurs confrères québécois étaient en prison. De nombreux Hells Angels ontariens gèrent d'ailleurs toujours certains territoires de drogues au Québec, jusqu'en Abitibi, selon nos sources.

Or, même s'il y a eu des opérations policières importantes au Québec, comme Printemps 2001 et SharQc en 2009, c'est plutôt calme du côté ontarien.

Pourtant, l'Ontario compte de nombreux Hells Angels, mais ils savent faire profil bas, selon André Cédilot.

Les Hells Angels en Ontario ont toujours été plus discrets. Les forces policières en Ontario et ailleurs au Canada ne mettent pas l'accent non plus, comme on le fait au Québec. André Cédilot, expert en crime organisé

« Au Québec, c'est reconnu, ce sont les Hells Angels les plus violents au Canada et peut-être même dans le monde », pour l'expert. « On l'a vu avec la guerre des motards qu'il y a eu contre les Rock Machine de 1994 à 2002, qui a fait au-delà de 164 morts. »

Plusieurs sources policières québécoises ont confié à Radio-Canada qu'elles sont découragées de voir que, malgré les opérations policières, les Hells Angels semblent se relever au Québec.

C'est d'autant plus vrai que l'appareil judiciaire n'a pas encore trouvé de manières de bien gérer les mégaprocès.

Selon nos sources, certains policiers estiment que désormais, ils vont devoir se contenter de plus petites opérations policières.