Le Franco-Manitobain de Powerview, Gérald Laroche est un harmoniciste et artiste sculpteur bien connu. Sa collection d'harmonicas atteint le nombre de 60 pièces et il joue aussi de la flûte celtique, de l'arc à bouche et de la guimbarde. Gagnant d'un prix Juno en 1991, pour meilleur album blues traditionnel, il a fait plusieurs tournées canadiennes et internationales. Dans ses temps libres, il aime cuisiner. Il partage avec nous sa recette de saumon sur le barbecue. C'est une recette qu'il a peaufinée au fil du temps pour avoir le goût moelleux du saumon et celui juste assez présent des épices qu'il recherchait.

Les ingrédients :





2 cuillères à soupe d'huile d'olive

2 cuillères à soupe de jus de citron

1 cuillère à soupe d'épice à steak

1 à 2 cuillères à soupe d'épices italiennes

quelques branches d'aneth fraîches

1 saumon

papier d'aluminium, pour la cuisson

Pour commencer, Gérald enlève l'excédent de liquide sur le saumon avec un papier absorbant. Cela aide l'huile et les épices à mieux adhérer au poisson. Sur le papier d'aluminium, il étend une cuillère à soupe de l'huile, un peu des épices à steak et la moitié du jus de citron. Il place ensuite le saumon sur le mélange.

Gérald tourne le saumon et répète la même opération, mais cette fois il verse les ingrédients directement sur le saumon. Il frotte le poisson avec le mélange afin de faire pénétrer les saveurs dans la chair.

Un des secrets de cette recette, ce sont les épices à l'italienne. Il en saupoudre généreusement sur le dessus du saumon.

Martine Bordeleau, la femme de Gérald prépare elle-même les épices italiennes. Elle cultive ses herbes fraîches dans son jardin. Elle les fait sécher et les mélange pour faire sa recette d'épices à l'italienne. On y trouve du thym, de l'origan, de la marjolaine, du romarin, du persil, de la sarriette et du basilic. Martine préfère en préparer juste un peu à la fois afin de s'assurer qu'elles restent bien fraîches. Ça sent le bonheur.

Et finalement, Gérald place sur le saumon quelques branches d'aneth fraîches.

Étape très importante, Gérald installe par-dessus le saumon une autre feuille de papier d'aluminium. Il replie ensemble les deux feuilles afin de bien sceller la papillote. Puis, il refait une deuxième papillote afin de protéger le saumon de la forte chaleur et pour s'assurer que le premier papier ne sera pas déchiré lors de la cuisson. Il scelle celle-ci en refaisant le même procédé. Le tout doit être très étanche, car le saumon cuira avec la vapeur qui se formera à l'intérieur.

Il faut faire chauffer le BBQ à feu élevé. On laisse cuire la papillote de saumon deux minutes. Ensuite, on la retourne pour une autre minute et demie. C'est à ce moment que la papillote commencera à se gonfler un peu avec la vapeur.

Finalement, Gérald retourne à nouveau la papillote et la laisse cuire une autre minute sur un feu moyen. Le saumon est prêt quand la papillote est complètement gonflée. Elle aura presque doublé de volume.

Le saumon est prêt à être dégusté. Gérald le sert avec un riz et des tranches de citron. Ce saumon est très goûteux et très moelleux.