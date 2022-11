En arpentant les étals regorgeant de fruits et légumes dans les marchés fermiers manitobains, le consommateur constate que de nombreux producteurs affichent la mention « biologique ». Pourtant, peu sont réellement certifiés.



Selon des données de 2014, seules 134 exploitations avaient la certification biologique au Manitoba. Ces nombres sont cependant en augmentation: la province s'attend à au moins 155 exploitations certifiées au cours de l'année 2016.

Des critères stricts

Pour obtenir la mention officielle « biologique », un producteur doit en faire la demande auprès d'un organisme de certification. Ces derniers ne font que vérifier que les règles, établies à l'échelle du pays, sont bien suivies par l'exploitant.



« Il faut que les standards à respecter soient appliqués depuis au moins 12 mois précédents la demande de certification », explique Tiffany Priestley, qui travaille pour Organic Producers Assocation of Manitoba (OPAM), le seul organisme manitobain en mesure de délivrer la certification. Ce délai s'allonge à 36 mois si des produits fertilisants ont été utilisés auparavant dans les champs concernés par la demande de certification.

« Une fois la certification obtenue, il n'est pas possible pour l'exploitant de vendre un produit affichant la mention « bio » pendant 15 mois. » — Une citation de Tiffany Priestley, OPAM

Par la suite, il est possible d'utiliser des produits chimiques, mais l'organisme de certification doit d'abord les approuver: cela passe par une analyse des produits, en passant par la manière dont ils sont fabriqués jusqu'à leur composition. « Ils sont ensuite comparés avec la liste des produits autorisés, reprend Tiffany Priestley. On ne certifie pas les produits chimiques, on ne fait que les autoriser ou non », insiste-t-elle.

Un processus à renouveler chaque année

Ivan Bugera est l'un des seuls producteurs biologiques dans le sud du Manitoba. Installé à Saint-Pierre Jolys, il cultive essentiellement des céréales. Le jeune homme a fait le saut vers le bio il y a une dizaine d'années. Depuis, il doit renouveler sa certification tous les ans.

Ivan et Murielle Bugera. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan



« Cela nous coûte 1500 $, explique sa mère, Murielle, chargée de gérer cette partie de l'entreprise. Il faut documenter nos activités tout au long de l'année pour voir si on a adhéré aux critères. »



L'exploitation des Bugera est inspectée au moins une fois par an. « Concrètement, nos huit inspecteurs vont vérifier si ce qu'indique l'exploitant dans sa demande de certification est vrai, explique Tiffany Priestley. Il vérifie tout le processus. »



Pour conserver sa certification, Ivan Bugera doit tracer toutes ses activités, du type de graines plantées au nettoyage des machines, en passant par la composition du purin utilisé en tant qu'engrais.

« La documentation qu'on rempli toute l'année constitue la preuve qu'on est biologique. » — Une citation de Murielle Bugera

Reste qu'au final, il en va de la confiance des consommateurs. La province encourage d'ailleurs les acheteurs à demander des preuves aux producteurs, afin de savoir si les produits qu'ils achètent sont réellement biologiques. Les producteurs, eux, doivent être en mesure de montrer leur certificat.