Les conseillers municipaux de Winnipeg se réunissent une dernière fois

Les conseillers ont décider d'aller de l'avant avec la proposition concernant la création d'un nouveau pont Arlington. Le maire affirmait plus tôt cette semaine que la ville n'avait pas d'autre choix.

Les élus ont aussi adopté la proposition, soumise par le conseiller de Mynarski, Ross Eadie, et la conseillère de South Winnipeg Saint-Norbert, Janice Lukes, concernant les maisons de chambres. Celle-ci a été abordée lors de la dernière rencontre du comité permanent de protection, des services communautaires et des parcs de la Ville de Winnipeg lundi. Elle demande à la Ville de Winnipeg de faire « tout ce qui est possible » pour que des inspecteurs visitent au moins une fois par an ce type de résidence et appliquent les règlements municipaux. Un rapport devrait être remis dans trois mois.

Le conseil municipal a aussi adopté sans difficulté le nouveau plan de développement de La Fourche. Le projet prévoit maintenant la construction d'une vingtaine de bâtiments de quatre à six étages maximum, plutôt que trois grandes tours comme le proposait un projet précédent, ainsi que la réduction des espaces de stationnement réservés sur le site.

Subvention pour le Centre d'art Gas Station

Par ailleurs, le conseil municipal a aussi approuvé une subvention pour le Centre d'art Gas Station. Celle-ci, qui prendra la forme d'une réduction d'impôts, pourra atteindre jusqu'à 48000 $ par an pendant 10 ans. Le but est d'aider le théâtre à réaliser son projet qui comprend, entre autres, la construction d'un nouveau théâtre de 300 sièges au coin nord-est de l'avenue River et de la rue Osborne.

Les conseillers municipaux ont aussi approuvé sans difficulté le rapport sur les services en langue française de la Ville de Winnipeg. Le conseiller de Saint-Vital, Brian Mayes, et le conseiller de Saint-Boniface, Mathieu Allard, en ont profité pour prendre la parole en français. Brian Mayes a insisté en disant qu'il s'agissait « d'un symbole pour la communauté francophone ». Il a aussi remercié Charlene Koniak, la coordinatrice des services en langue française, pour son travail.

De son côté, Mathieu Allard a remercié le maire Bowman pour avoir remis en place un poste de directeur des services en langue française à temps plein. Il a aussi réitéré sa demande aux francophones de demander des services en français: « C'est important de le faire », s'est-il exclamé, notant au passage qu'on constate une baisse de l'utilisation du service 311 en français.

Par ailleurs, les conseillers ont voté le rétrécissement de l'avenue James, ouvrant ainsi la voie aux rénovations de la première station de pompage de la ville, située sur l'avenue James.

Le prochain conseil municipal aura lieu en septembre.