Récoltes : une situation contrastée dans la province

Le dernier rapport publié par Agriculture Manitoba, le 4 juillet dernier, note que « toutes les cultures, notamment celles de la saison chaude, bénéficient des températures plus chaudes » des dernières semaines. La situation varie cependant beaucoup d'une région à l'autre.

« La situation est très contrastée au Manitoba, indique Doug Chorney, membre de Keystone Agricultural Producers. Les cultures dans l'ouest et le centre de la province ont une très bonne croissance, tandis qu'à l'est, beaucoup de fermes ont reçu beaucoup de pluie. »

Un champ de canola. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Le rapport d'Agriculture Manitoba souligne cependant « des conditions climatiques plus favorables [qui] ont permis à quelques acres touchées par un excès d'humidité de sécher et récupérer ». Reste que de nombreux fermiers continuent d'épandre leurs produits chimiques par voie aérienne, les sols étant encore trop humides pour procéder par voie terrestre.

Un retard constaté dans le sud

Gilbert Lussier est agriculteur dans la région de Morris. Sa ferme, située entre Saint-Pierre-Jolys et la capitale du Stampede manitobain, a été épargnée par la pluie. « Ici, on est chanceux, on n'a pas eu de grosses pluies, commence l'homme de 80 ans. Mais à peu près 3 à 4 miles d'ici, ils ont eu beaucoup de pluie et il y a des dommages. »

« Les récoltes, à l'oeil elles paraissent assez bien, mais elles ne donneront pas le rendement qu'on a eu l'année dernière. » — Une citation de Gilbert Lussier, agriculteur

Il cultive des pois, des fèves, du blé, de l'orge, de l'avoine... Dans tous ses champs, il constate un retard. « L'année dernière, les récoltes ont donné de très gros rendements. Cette année, à cause du retard, on aura des récoltes dans la moyenne », explique-t-il.

Gilbert Lussier Photo : Radio-Canada

Des cultures abîmées par la grêle

À quelques kilomètres de la ferme de Gilbert Lussier, dans le secteur de Giroux et La Broquerie, c'est la grêle qui a causé des dommages. Cette dernière a frappé en début de semaine.

Marc Hutlet Photo : Radio-Canada

Marc Hutlet travaille pour une entreprise qui vend des semences. Dans un champ de maïs abîmé par la grêle juste à l'entrée de La Broquerie, il explique que « les plantes ne vont pas pousser aussi vite et auront du retard comparé aux autres récoltes qui n'ont pas eu de grêle ».

« On a perdu au moins 50 % de toutes les feuilles dans ce champ de maïs. » — Une citation de Marc Hutlet, employé d'une entreprise qui vend des semences

Selon l'assureur Manitoba Agricultural Corporation Services, plus de 1400 réclamations ont été déposées par les fermiers à cause de la grêle. Ce taux est plus élevé qu'en temps normal.

Du maïs abîmés par la grêle. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

« Le centre-sud du Manitoba est le plus fortement touché, explique le directeur des services des réclamations de Manitoba Agricultural Corporation Services, David Koroscil. Dans cette région, on a vu 600-700 réclamations. »

Marc Hutlet reste cependant optimiste. Les épis de maïs du champ frappé par la grêle n'étaient pas encore sortis. « Il y a encore une chance de produire une très bonne récolte, et la qualité sera bonne », assure-t-il.