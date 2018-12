Vers un portrait plus fidèle des chiens à Montréal

Une minorité de propriétaires de chiens enregistrent leur animal chaque année à Montréal, même si c'est obligatoire dans tous les arrondissements depuis 2013. La Ville prévient qu'elle sera dorénavant plus sévère.

Anne-Louise Despatie avec Roberto Rocha Un texte de avec

Seulement 20 000 chiens sont dûment enregistrés, alors que l'administration municipale estime leur nombre total à 145 000.

Pour le président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, Joël Bergeron, il est important d'augmenter ce taux pour avoir un meilleur portrait de la situation et prendre des décisions éclairées, alors que Montréal est sur le point de changer certaines règles en matière de gestion animalière.

Joël Bergeron, président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

« Avec un chiffre de 14 % ou 15 %, c'est difficile de présumer que ce portrait-là est fidèle. Ça nous amène à faire des extrapolations, donc de présumer qu'on va retrouver les mêmes proportions chez les chiens qui ne sont pas recensés. »

Si on peut avoir un meilleur portrait, ça nous permet de cibler, de reconnaître où sont les animaux à problème, sans égard à la race. Joël Bergeron, de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec

M. Bergeron fait un parallèle avec le recensement de la population canadienne en 2011, où les conservateurs avaient décidé d'abolir le caractère obligatoire du formulaire long.

Un portrait des chiens montréalais

Les registres des permis de la Ville nous permettent tout de même d'avoir un aperçu de la population canine de la métropole.

Notre compilation des registres de 2010 à 2015 montre que les chiens les plus populaires sont le labrador, le shih tzu et le yorkshire. Ces données placent le pitbull au 5e rang, derrière le golden retriever et devant le berger allemand.

Ces données montrent aussi que la popularité des races varie d'un arrondissement à l'autre. Par exemple, les chiens shih tzu enregistrés sont plus nombreux que les labradors dans Montréal-Nord, Saint-Léonard, Anjou et LaSalle.

La race de chien la plus populaire dans certains arrondissements Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

Montréal sera plus sévère avec les propriétaires délinquants

Le permis animalier, ainsi que son renouvellement annuel, est obligatoire pour les chiens dans tous les arrondissements de Montréal et dans certains arrondissements pour les chats. Pourtant, plus de 85 % des chiens ne sont pas enregistrés.

« On se rend compte que, malgré toutes les belles campagnes de communication qu'on fait, les gens réagissent moins bien. Ça ne fonctionne pas, alors on va commencer à sévir », prévient Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. L'amende imposée est de 250 $.

Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal Photo : Radio-Canada

Dès cet été, on renforce nos brigades canines et des policiers aussi ont le mandat d'appliquer le règlement à la lettre dans les parcs et les espaces publics. C'est sûr qu'il y a des citoyens qui ne seront pas contents. Anie Samson du comité exécutif de la Ville Montréal

Le coût des permis animaliers, qui varie d'un arrondissement à l'autre, est de 25 $ en moyenne pour les chiens stérilisés ou de 50 $ pour ceux qui ne le sont pas. Mais les disparités sont grandes : à Montréal-Nord, le permis est gratuit et une campagne de porte-à-porte a fait grimper le nombre de chiens enregistrés. C'est l'arrondissement où l'on trouve le plus grand nombre de chiens enregistrés : autour de 4000.

Nouvelle mouture du règlement sur les animaux

En 2013, la Ville de Montréal s'est donné une base commune en fusionnant de grands principes en vigueur dans les 19 arrondissements. Mais les incidents graves impliquant des chiens, dont le décès de Christiane Vadnais attaquée par un pitbull dans sa cour en juin, ont ajouté de la pression sur l'administration Coderre. Plusieurs changements seront apportés à l'automne.

« La proposition est prête, mais elle n'est pas finale. Dans le nouveau règlement que nous mettons à jour pour l'automne et qui sera déposé en septembre, on va aller encore plus loin dans la responsabilité des propriétaires de chiens », promet Anie Samson.

Les propriétaires de pitbull sont particulièrement visés, puisque ce type de chien devrait être banni avec l'adoption du nouveau règlement. Mais ceux qui en possèdent déjà pourront les garder à des conditions très strictes.