Le mot bannock est écossais. Selon l'histoire, le terme aurait d'abord été utilisé en Irlande et en Écosse. Au Canada on dit que la recette de la bannock nous viendrait des peuples autochtones ou que ce serait les commerçants de fourrures qui l'auraient introduite au pays. Ce pain occupait une place très importante dans la nourriture des habitants des Prairies de l'Ouest canadien. L'origine exacte est controversée, mais la recette est identique partout. Pain plat cuisiné à partir de farine, sel, d'eau et gras.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

La Saskatoon fait partie des baies, on la nomme aussi petite poire ou poirette. C'est le fruit de l'amélanchier et elle est riche en vitamines et en manganèse. Son jus soulagerait les maux d'estomac. On peut la cueillir partout dans l'Ouest à partir de l'Ontario. Ce fruit servait aux Amérindiens pour cuisiner le pemmican. De nos jours, on en fait des tartes, des confitures ou on l'incorpore dans nos desserts.



Robert Malo est né à Calgary de parents franco-manitobains. La famille est revenue au Manitoba, s'installer au Parc Windsor alors que Robert avait un an. Il a passé toutes ses vacances d'été à Saint-Malo. Il se présente comme Franco-manitobain et aujourd'hui, il partage avec nous deux recettes de bannock. Une traditionnelle et une sans gluten avec des baies de Saskatoons. Il a essayé plusieurs recettes qu'il a modifiées avant d'arriver à celle-ci.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Les ingrédients

Recette -1-

Bannock sans gluten aux Saskatoons

3 tasses de farine sans gluten ( Voir ingrédients dans l'album photo)

1/2 tasse de Saskatoons

1/4 tasse de saindoux

1 cuillère à soupe de sel

1 1/2 tasse d'eau

Recette -2-

Bannock traditionnelle du voyageur

3 tasses de farine

1/4 tasse de saindoux

1 cuillère à soupe de sel

1 1/2 tasse d'eau

Ingrédients secrets de mémère pour la recette traditionnelle (optionnel)

2 cuillères à soupe de poudre à pâte

2 cuillères à table de sucre brun (cassonade)

1/2 tasse de raisins secs

2 cuillères à soupe de cannelle

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Dans un bol verser la farine, Maxine, la femme de Robert ajoute le sel. Bien mélanger et incorporer l'eau. Si la pâte vous semble trop sèche, il est possible de rajouter de l'eau un peu à la fois. La pâte doit demeurer assez épaisse et elle sera plus collante pour la recette sans gluten. Les deux textures sont différentes.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Pour bien mélanger la pâte, il faut utiliser ses mains. La farine et le gras doivent être bien mélangés afin de former de petits morceaux gros comme un pois, c'est la texture recherchée avant d'ajouter les fruits.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

La recette de bannock sans gluten sera cuite au four. Il faut bien beurrer ou graisser la plaque pour éviter que la bannock ne colle.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

La pâte pour la recette traditionnelle s'étirera facilement, comme ceci. Ce qui n'est pas le cas pour la recette sans gluten, qui elle, demeure friable.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Pour la recette sans gluten, ajouter les Saskatoons et mélanger doucement afin de ne pas écraser les fruits. Pour la recette traditionnelle, ajouter le sucre brun, la cannelle et les raisins.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Étendre le mélange sans gluten sur la plaque beurrée. Abaisser la pâte à un pouce de hauteur. Pour la recette traditionnelle, former une boule. Robert la sépare en deux, car il en fera cuire la moitié dans une poêle et l'autre moitié enroulée sur un bâton cuira directement sur le feu, comme le faisaient les voyageurs.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Bâtons qui serviront à faire cuire le bannock sur le feu.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Robert fait cuire la bannock sur le feu.

Photo : Radio-Canada /Colombe Fortin

Trois façons de faire cuire la bannock. Dans la poêle, sur le feu et la recette sans gluten aux Saskatoons au four. Chaud avec du beurre, un vrai délice!