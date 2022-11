Avenir incertain pour l’après-nucléaire à Pinawa

Les habitants de Pinawa décrivent leur ville comme un « petit coin de paradis ». Il est vrai que les alentours du village sont enchanteurs, mais derrière les arbres, à quelques kilomètres du centre-ville, se cachent de vieilles installations nucléaires.

L'histoire de la ville est intimement liée à l'histoire nucléaire canadienne. Fondée dans les années 1960, Pinawa n'avait pour seule fonction que de soutenir et d'approvisionner le laboratoire nucléaire du Whiteshell, qui a permis le développement du réacteur CANDU. Jusqu'à 1200 personnes y ont travaillé et, aujourd'hui encore, le site nucléaire reste le principal employeur de la région : environ 360 personnes travaillent à son déclassement.

Il reste que l'avenir de la petite ville est devenu plus incertain lorsque, en début d'année, les Laboratoires nucléaires canadiens ont déposé à la Commission de sûreté nucléaire une proposition pour réduire le délai des travaux de 8 ans. La Commission ne rendra pas sa décision avant quelques années, mais si elle était favorable, les travaux se termineraient alors en 2024.

Besoin d'un renouveau

La dépendance de Pinawa au secteur nucléaire s'est déjà fait sentir dans le passé. En 1997, Énergie atomique du Canada limitée (EACL) a décidé de fermer les installations et de transférer les activités sur le site de Chalk River, en Ontario. Des centaines de personnes ont perdu leur emploi, plusieurs sont parties, et le marché immobilier s'est effondré.

Claude Voyer. Photo : Radio-Canada

De nombreux hatitants ne veulent pas revivre un telle situation et voient une occasion de transformer Pinawa. « Ça peut être bon pour la communauté de ne pas avoir l'usine nucléaire. À un moment donné, enlever l'incertitude, ça peut être bon », affirme Claude Voyer, qui s'est établi à Pinawa avec sa compagne il y a deux ans.

« Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge ici à Pinawa, on n'a pas le choix. » — Une citation de Julie Germain, résidente de Pinawa

La Québécoise Julie Germain est installée depuis quelques années à Pinawa, où elle a monté son entreprise.

Membre de la chambre de commerce du village, elle aimerait une diversification de l'activité économique.

Julie Germain. Photo : Radio-Canada

« Il y a beaucoup de résidents ici qui aimeraient que ça devienne un peu plus populaire, plus touristique. À ce moment-là, on aurait plus de services, on ne serait pas toujours obligés d'aller en ville », dit-elle.

La francophone indique qu'elle n'est cependant pas inquiète pour l'avenir de son entreprise, car l'essentiel de sa clientèle n'est pas à Pinawa.

Des revenus assurés

L'avenir financier de la ville est toutefois assuré. L'essentiel de ses revenus provient du gouvernement fédéral, à la suite de l'accord signé dans les années 1960. « Il ne peut pas sortir de l'accord unilatéralement, explique le maire de Pinawa, Blair Skinner. Cela fait 15 ans qu'on prévoit le moment où il va vouloir renégocier l'accord, mais il n'a encore jamais abordé cette question, et l'EACL s'est engagée à continuer ainsi pendant toute la durée du déclassement du site nucléaire. »

Toutefois, le maire est bien conscient qu'il va falloir trouver un avenir économique viable pour la région.

« Nous devons trouver de nouveaux moyens de créer de nouveaux emplois afin que la communauté continue de prospérer. » — Une citation de Blair Skinner, maire de Pinawa

« Nous sommes ouverts à toutes les occasions, qu'elles soient reliées ou non au nucléaire. Il y a assez de place sur le site pour plusieurs options », estime le maire.

Blair Skinner, maire de Pinawa. Photo : Radio-Canada

Sur ce point, il a le soutien des Laboratoires nucléaires canadiens. « [Les habitants] de Pinawa aimeraient avoir un avenir pour ce site. Nous les soutiendrons à 100 % », assure Daniel Coyne, directeur général du site de Whiteshell et responsable du projet de fermeture.

Une inquiétude demeure, cependant, dans l'esprit de Blair Skinner : le fait que la présence du réacteur WR-1 sur le lieu du laboratoire nuif à l'attrait d'entreprises.

« Ma peur la plus profonde, c'est qu'on ne parvienne pas à redéfinir notre économie et à en créer une nouvelle nous permettant de continuer à prospérer, et qu'il n'y ait plus assez d'emplois pour attirer de jeunes familles. »

Pinawa. Photo : Radio-Canada

Les huit prochaines années s'annoncent donc déterminantes pour Pinawa, qui se trouve à un tournant historique, et peut-être face au plus important défi que la ville ait connu en plus de 50 ans d'existence.