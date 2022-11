À quand le démantèlement complet du laboratoire nucléaire de Pinawa?

Des milliers de mètres cubes de déchets radioactifs sont toujours présents dans le parc provincial du Whiteshell, dans le sud-est du Manitoba, où des centaines de vacanciers vont se rendre au cours de l'été. Commencé il y a plus d'une décennie, le démantèlement des installations nucléaires de Pinawa se poursuit et les Laboratoires Nucléaires Canadiens, responsables du déclassement, voudraient accélérer le processus.

Impossible de manquer le panneau signalant l'accès à l'ancien laboratoire nucléaire de Pinawa, dans le parc provincial du Whiteshell. La route, cependant, n'est guère engageante : longue, bordée d'arbres et sans aucun autre véhicule. Pourtant, quelque 360 personnes, appuyées de divers sous-traitants, y travaillent afin de déclasser les installations atomiques.

Seul un tiers du site, qui s'étend sur 4375 hectares, est lié à des opérations relatives à l'atome. Une fois les portiques de sécurité franchis, le bal des pelles mécaniques et des camions transportant gravats et autres déchets est incessant. Depuis plus de 10 ans, les machines s'acharnent sur les bâtiments qui ont, autrefois, abrité des centaines de laboratoires et des milliers de travailleurs dévoués au développement du réacteur CANDU. Conçu au Canada, ce réacteur a équipé les centrales nucléaires au pays.

« En 1997, Énergie atomique du Canada limitée (EACL) a décidé de fermer les installations et de transférer les activités sur le site de Chalk River, en Ontario », rappelle Daniel Coyne, directeur général du site de Whiteshell et responsable du projet de fermeture.

Les anciens laboratoires nucléaires de Whiteshell, au Manitoba. Photo : Radio-Canada

Depuis l'an dernier, la gestion du site est revenue aux Laboratoires Nucléaires Canadiens, une filiale d'EACL détenue à 100 %. En avril, les Laboratoires Nucléaires Canadiens ont soumis une présentation à la Commission canadienne de sûreté nucléaire afin de la convaincre qu'il est possible de terminer le déclassement du site en 2024, soit huit ans plus tôt que ce qui est prévu pour le moment. Pour parvenir à cet objectif, l'entreprise souhaite démonter le réacteur WR-1 directement sur le site.

« Nous avons proposé des stratégies innovantes, explique Daniel Coyne. La solution que nous préférons est de démanteler le réacteur sur le site. Cela implique d'encapsuler le réacteur WR-1, de décontaminer et d'entreposer les déchets. »

Pour ce faire, l'entreprise envisage de couler du béton dans le réacteur, ainsi qu'autour des installations qui s'enfoncent dans le sol, et de recouvrir le tout par une énorme dalle de béton qui remplacera le bâtiment qui abrite pour le moment ces installations.

La Commission canadienne de sûreté nucléaire n'apportera cependant pas de réponse à cette proposition avant quelques années.

L'avenir des déchets reste inconnu

Daniel Coyne ajoute que le combustible présent dans le réacteur et les liquides ayant servi à son bon fonctionnement ont déjà été retirés. « Il ne reste essentiellement que des métaux et des matériaux radioactifs », assure-t-il.

Pour le moment, tous les déchets contaminés des anciennes installations sont entreposés sur le site. Un long chemin en gravier de quelques kilomètres permet d'atteindre le lieu de stockage. Plusieurs hangars, bâtiments et petites tours en béton abritent des milliers de mètres cubes de déchets, dont certains sont enfouis dans le sol, sur un terrain dont l'accès est fortement restreint.

« Plusieurs types de déchets sont entreposés ici, explique Daniel Coyne. Du combustible, évidemment, mais aussi des déchets avec une radioactivité moyenne ou faible. » À cela s'ajoutent quelques autres matières dangereuses.

Ce lieu d'entreposage se veut une solution temporaire, et Daniel Coyne assure qu'il y a assez de place pour stocker tous les déchets selon le plan actuel de déclassement des installations, qui ne comprend pas le déclassement du réacteur sur le site de Whiteshell.

« Nous n'en sommes qu'aux premières étapes et nous sommes en train de développer une stratégie pour la suite », affirme le directeur général et responsable du projet de fermeture.

À terme, une solution permanente d'entreposage des déchets devra être trouvée, mais il n'existe cependant aucun site d'enfouissement permanent des déchets nucléaires au Canada pour le moment.