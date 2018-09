Un texte de

Monseigneur Albert LeGatt est natif de Saskatchewan, il a été nommé archevêque de Saint-Boniface en 2009. Il aime toutes sortes de nourriture, celle d'ici, mais aussi celle d'ailleurs. Comme il a travaillé trois ans en Afrique comme coopérant, il a été exposé aux saveurs épicées des mets étrangers. Que ce soit les mets africains, italiens, asiatiques ou canadiens ce qu'il préfère entre tous, ce sont les desserts. Nous visitons donc la cuisine de l'archevêché de Saint-Boniface en compagnie du chef cuisinier, manitobain, Kyle Munn. Pour l'occasion, nous cuisinons une tarte au sucre et à l'érable. Nous avons demandé à Mgr LeGatt de participer à cette recette. Il s'est occupé de préparer les fraises. Mgr LeGatt avoue bien humblement qu'il sait faire bouillir des patates et des légumes et griller de la viande, mais que la cuisine ce n'est pas son domaine. Il se plaît cependant à dire qu'on apprend la vraie histoire d'un diocèse autour d'une table, la sienne, mais aussi celle de sa communauté.

Mgr Albert LeGatt aime discuter avec le chef cuisinier Kyle Munn qui travaille pour l'archidiocèse de Saint-Boniface depuis maintenant cinq ans, dont trois comme chef. C'est lui qui décide du menu à l'archevêché.

Ingrédients :



1 boîte de lait condensé

1 tasse de sirop d'érable

2 oeufs

1 croûte de tarte maison ou du commerce non cuite

fraises, framboises et mûres pour décoration

crème fouettée

coulis de fraise maison ou du marché

sirop d'érable cristallisé pour décoration

Dans le bol du malaxeur, verser le lait condensé, le sirop d'érable et casser les deux oeufs.

Mélanger à vitesse moyenne pendant trois minutes afin de laisser l'air entrer dans le mélange.

Mgr LeGatt coupe les fraises fraîches du Manitoba qui serviront à décorer la tarte.

C'est la première fois que Mgr LeGatt cuisine avec le chef Kyle Munn. L'ambiance est à l'humour dans la cuisine.

Verser le mélange dans une croûte à tarte non cuite. Afin d'éviter les renversements, Kyle fait cuire la tarte sur une plaque à biscuit sur laquelle il a installé un papier sulfurisé. Cette tarte cuit à 400°F pour 20 minutes.

Laisser refroidir la tarte avant de la servir.





La cuisine de l'archevêché de Saint Boniface, c'est une grande cuisine commerciale. Durant les années du séminaire, il y avait près de 80 séminaristes qui y mangeaient quotidiennement. Aujourd'hui, il y a une douzaine de personnes qui résident à la résidence de l'archevêché. La majorité de ces résidents sont des prêtres retraités. Trois personnes travaillent dans la cuisine pour y servir quotidiennement trois repas : déjeuner continental entre 7 et 8 heures, dîner à midi et le souper à 17 heures. Chaque repas comporte un choix de fruits et de légumes, un plat principal et au moins deux choix de desserts. Le chef cuisinier Kyle Munn ajuste ses menus en fonction des besoins de ses résidents.