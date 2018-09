Un texte de

À Ottawa à la mi-juin a eu lieu la finale du concours amical entre les députés de la Chambre des communes pour voir qui prépare le meilleur sandwich au poulet. Le député de Winnipeg-Centre Robert-Falcon Ouellette a remporté le premier prix : un chèque de 10 000 $ qu'il a remis à la banque alimentaire Moisson Winnipeg.

Le député fédéral et Franco-Manitobain d'adoption partage avec nous cette recette qui lui vient de sa grand-mère maternelle. Il a apporté quelques modifications à la recette initiale, mais il assure que la saveur du sandwich reste celle de sa grand-mère, mais avec un petit clin d'oeil aux jeunes générations.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Les ingrédients :

Marinade pour Le Poulet

1 c. à soupe de miel

2 c. à soupe de sauce soya

1 c. à soupe de vinaigre de vin de riz

1 c. à soupe de graines de sésame légèrement grillées

1 c. à thé d'huile de sésame

2 gousses d'ail hachées finement

1 c. à thé de gingembre frais haché ou râpé

1 c. à soupe d'oignons verts, finement hachés

1 c. à thé de poivre noir fraîchement moulu

Pincée de flocons de chili rouge

4 poitrines de poulet

Salade de choux

1 chou, coupé finement

1 oignon rouge, tranché finement

1 carotte, râpée

1 tasse de vinaigre de cidre de pommes

½ tasse d'eau

2 c. à soupe de cassonade

Sel et poivre, au goût

Pour servir

4 pains kaiser

mayonnaise

sauce chili à l'ail

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Pour commencer la marinade, verser dans un plat le miel et la sauce soya.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Ajouter le vinaigre de vin de riz. Ici, Robert n'en avait plus, il a utilisé du vinaigre de vin rouge et ajoute les graines de sésame.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Peler et râper le gingembre et ajouter les oignons verts hachés.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Robert incorpore un peu de flocons de chili rouge pour donner un goût un peu épicé à la marinade. Hacher finement l'ail et l'incorporer au mélange de marinade, saler et poivrer.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Bien mélanger la marinade et en réserver un peu dans un autre plat pour badigeonner le poulet sur le BBQ.

Incorporer les poitrines de poulet et bien mélanger afin qu'elles soient entièrement recouvertes de marinade. Placer au réfrigérateur dans un plat ou dans un sac en plastique refermable. Laisser mariner pour un minimum de 25 minutes, ou jusqu'à 24 heures.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Dans un autre bol, incorporer le chou, les carottes, le vinaigre de pomme, l'eau et la cassonade. Saler, poivrer et bien mélanger le tout. Laisser reposer afin que la vinaigrette donne son goût et attendrisse un peu le mélange de salade.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Faire cuire les poitrines de poulet sur le BBQ à feu moyen en badigeonnant de temps en temps avec la marinade qui avait été réservé. Ne pas utiliser la marinade dans laquelle le poulet a mariné.

Retourner le poulet à la mi-cuisson.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Étendre sur le pain de la mayonnaise et de la sauce chili à l'ail.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Ajouter une poitrine de poulet et recouvrir de salade de chou.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Servir le sandwich avec des croustilles ou des pommes de terre frites.