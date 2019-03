Montréal propose de nouveaux objectifs de développement durable

Avec son plan présenté vendredi, la Ville s'engage aussi à améliorer l'accès aux services et aux infrastructures, ainsi qu'à adopter des pratiques exemplaires de développement durable.

Pour atteindre ces objectifs, Montréal propose une vingtaine d'actions devant être réalisées d'ici 2020 par l'administration municipale.

Vous allez avoir encore plus de voies réservées et vous allez avoir plus au niveau de l'électrification. Aussi on va faire des annonces sous peu avec [l'échangeur] Turcot et trouver d'autres moyens avec le stationnement incitatif.

Denis Coderre, maire de Montréal