Les bernaches du Canada, aussi appelées outardes, s'installent chaque année dans les zones rurales et urbaines du printemps à l'automne. On les retrouve dans les champs, près des étangs et sur des terres humides.

La chasse à la bernache présente beaucoup de défis, car ces oiseaux ont une très bonne vision et sont méfiants.

La période de chasse débute à la mi-septembre. Les chasseurs doivent détenir un permis valide de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier délivré par le gouvernement fédéral et portant un timbre sur la conservation des habitats fauniques du Canada. Il est interdit de vendre de la viande de bernache.

Le Franco-Manitobain d'adoption Louis-Philippe LeBlanc habite le Manitoba depuis six ans. Il est natif de Hull au Québec et toute sa famille habite encore Caplan en Gaspésie. Sa fille est née ici à Saint-Boniface. Il partage avec nous sa recette de brochettes de bernache au bacon sur le BBQ. Chasseur et pêcheur Louis-Philippe s'est inspiré d'une recette d'oie blanche et qu'il a transformée un peu au fil des ans pour arriver à obtenir ce goût qui fait le plaisir de sa famille et de ses invités.

Les ingrédients :

2 poitrines de bernache

2 gousses d'ail hachées

1 cuillère à soupe de sauce soya

1 cuillère à soupe de sirop d'érable

1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon

1 cuillère à soupe de ketchup

1 cuillère à soupe de sauce thaïlandaise

1/4 de tasse d'huile d'olive

sel et poivre

2 feuilles de laurier

1/2 tasse de vin blanc

poivrons rouges et jaunes

oignon rouge

1 paquet de bacon (375 g)

Nettoyer les poitrines de bernache, enlever le gras et s'assurer qu'il n'y a pas de traces de plombs. Couper en cubes d'environ 3 cm.

La marinade est le secret de cette recette. Hacher finement l'ail et l'ajouter aux cubes de viande avec le sirop d'érable et la moutarde de Dijon.

Louis-Philippe a ajouté la sauce thaïlandaise à sa recette; il trouve que cela lui donne un bon goût. Incorporer le ketchup.

Ajouter la sauce soya, qui agira aussi comme sel. Verser l'huile d'olive sur les cubes de viande et terminer par le vin blanc. Ajouter une feuille de laurier.

Bien enrober les cubes de bernache, ajouter le poivre. Couvrir le bol de pellicule de plastique et laisser mariner dans le réfrigérateur de 4 à 24 heures.

Louis-Philippe a choisi de faire ses brochettes avec des poivrons rouges et jaunes et des oignons rouges pour la couleur. Il faut couper les légumes de la même taille que les cubes de viande.

Un des éléments principaux de cette recette, c'est le bacon qui donne une texture moelleuse et juteuse à cette viande sauvage. Chaque cube de viande est enrobé d'une demi-tranche de bacon et on construit la brochette selon notre inspiration. Le bacon protégera ainsi la viande de la grande chaleur du BBQ et lui donnera la matière grasse que la viande de bernache n'a pas.

Si vous préparez les brochettes à l'avance, pas plus d'une heure, les conserver au réfrigérateur jusqu'au moment de la cuisson. Il n'est pas conseillé d'utiliser la même marinade pour badigeonner les brochettes lors de la cuisson.

Cuire sur le BBQ à feu moyen doux pour 15 à 20 minutes, selon votre goût. Retourner les brochettes à mi-cuisson.

Cette viande se mange rosée au milieu. Pour vérifier la cuisson, il faut couper un des morceaux de viande. Mais si vous utilisez les poivrons comme légumes et que le cube est de la même grosseur que les cubes de viande, la viande devrait être cuite quand les légumes sont cuits.

S'il vous arrive que des flammes s'allument sous la brochette, il faut réduire la chaleur.

Comme cette recette ne se cuit que sur le BBQ, même s'il pleut, Louis-Philippe cuisine dehors.

Louis-Philippe accompagne sa brochette de bernache au bacon de riz. C'est un délice : même sa fille de 18 mois adore cette viande. Mais il nous prévient qu'il faut faire attention, car il peut toujours rester un petit plomb dans les cubes de viande.