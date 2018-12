Ces « actes de haine ou de violence ne doivent jamais être tolérés », dit Trudeau

Justin Trudeau a dénoncé lundi l'attaque survenue dans une discothèque d'Orlando, en Floride, qui a fait 49 morts et des dizaines de blessés dimanche.

Au cours d'une brève allocution dans laquelle il a annoncé la mort probable de l'otage canadien Robert Hall aux mains de djihadistes aux Philippines, le premier ministre a aussi partagé sa peine devant l'attaque terroriste d'Orlando.

« Les épouvantables attaques survenues cette fin de semaine à Orlando visant la communauté LGBTQ2 et la nouvelle d'aujourd'hui nous rappellent douloureusement que les actes de haine ou de violence sous quelque forme qu'ils soient ne doivent jamais être tolérés », a-t-il soutenu.

Il a indiqué que le Parlement canadien avait placé son drapeau en berne « par solidarité pour nos amis et nos familles à Orlando », mais également pour souligner l'exécution de M. Hall.

Le premier ministre québécois Philippe Couillard a déploré de son côté une attaque « violente, aveugle, non justifiable ».

En marge de la Conférence de Montréal, il a souligné que deux drapeaux ont été mis en berne au-dessus de l'Assemblée nationale, soit le drapeau américain, mais également le drapeau de la communauté LGBT.

M. Couillard a indiqué que des événements tragiques comme celui d'Orlando doivent mener à réaffirmer le rejet de la violence et notre détermination collective à « lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes ».

Questionné à savoir si des mesures de sécurité additionnelles avaient été prises pour les événements comme celui auquel il participe lundi à Montréal, M. Couillard a fait savoir que tout événement du genre faisait maintenant l'objet d'un rehaussement systématique de la sécurité.

Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, a quant à lui indiqué qu'aucun pays n'est à l'abri et qu'il « faut être en solidarité avec nos amis Américains et travailler plus fort que jamais pour la sécurité du monde ».

Selon M. Dion, le gouvernement n'a eu aucun signe jusqu'à maintenant que des Canadiens pourraient figurer parmi les victimes du carnage d'Orlando.

Lieux des fusillades survenues aux États-Unis en 2016. Photo : Radio-Canada / Carto