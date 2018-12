Les autorités ont identifié les 49 victimes de la tuerie d'Orlando

« Je pense que ce qui a été donné [comme bilan] à un certain moment incluait le tireur », a expliqué l'agent du FBI chargé de l'enquête, Paul Wysopal, une allusion au nombre 50 mentionné précédemment « Nous n'incluons pas le tireur comme victime », a-t-il précisé.

L'auteur de la fusillade, Omar Seddique Mateen, un citoyen américain d'origine afghane, a été tué lors d'un échange de tirs avec les policiers d'Orlando, dans la boîte de nuit Pulse, où 300 personnes se trouvaient lorsque les premiers coups de feu ont retenti.

Mateen s'est radicalisé « au moins partiellement » sur Internet

Le tireur montrait des « signes importants de radicalisation » et il s'est radicalisé au moins partiellement sur Internet, a mentionné le directeur du FBI, James Comey, au cours d'un point de presse, refusant chaque fois de le nommer pour ne pas le glorifier.

Un peu plus tôt, le président Barack Obama avait d'ailleurs ciblé cette radicalisation qui se fait en ligne.

L'un de nos plus grands défis, c'est de lutter contre cette propagande, cette perversion de l'islam générée sur Internet et qui a la capacité de s'infiltrer dans l'esprit d'individus troublés ou faibles et qui les motive à agir contre des gens aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Barack Obama