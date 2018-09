Un texte de

La première apparition du mot scone remonterait à 1513. Le scone est un petit pain rond et plat. Sa pâte est moins pétrie que celle du pain et il peut être à la fois sucré ou salé selon le pays dans lequel vous le dégustez. Il est généralement associé à la culture culinaire de l'Angleterre et à l'Écosse, mais on le retrouve dans plusieurs autres pays.



La Franco-Manitobaine de Saint-Norbert Suzanne Kennelly partage avec nous la recette préférée de son mari Dave. Suzanne est originaire du Québec et son mari de la Colombie-Britannique. Mais c'est au Manitoba que le couple décide de fonder et d'élever sa famille. Suzanne nous propose la recette de scones aux raisins de Corinthe de sa belle-mère. Cette recette se cuisine toujours de la même manière et avec les mêmes ingrédients depuis plusieurs décennies.

À gauche c'est le livre de recettes de Suzanne. On y retrouve cette recette, mais aussi d'autres recettes de sa famille.

Les Ingrédients :

2 tasses de farine

4 ½ cuillères à table de poudre à pâte

½ cuillère à thé de sel

½ tasse de sucre

4 à 5 cuillères à table de graisse ( on peut aussi utiliser du beurre)

¾ tasse de raisins de Corinthe

1 oeuf

lait (l'oeuf et le lait doivent donner 7/8 de tasse de liquide)

Mesurer la farine, la poudre à pâte, le sel, le sucre et bien mélanger à l'aide d'un fouet.

Ajouter la graisse et la défaire en petits morceaux à l'aide d'un coupe-pâte ou de deux couteaux. Le mélange doit être grumeleux. Réserver.

Dans une tasse à mesurer en verre, casser l'oeuf et le battre avec une fourchette. Ajouter du lait afin d'obtenir 7/8 de tasse de liquide et bien mélanger le tout.

Ajouter les raisins de Corinthe à la préparation de farine, s'assurer que les raisins sont recouverts de farine. Ajouter le liquide et bien mélanger avec une fourchette.

Avec vos mains mélanger que la farine et le liquide. Sur le comptoir enfariné, transférer le mélange afin de terminer de pétrir.

Travailler la pâte à scone sur une surface farinée en la pliant quelques fois. Une pâte trop manipulée ne donnera pas les résultats escomptés. Former une boule avec la pâte et fariner votre rouleau afin qu'il ne colle pas au mélange.





Rouler délicatement la pâte avec le rouleau pour qu'elle atteigne environ 3/4 de pouces d'épaisseur. Utiliser un verre ou un emporte-pièce fariné pour couper des formes rondes. Placer les scones sur une plaque à biscuits non beurrée. Cuire au four préchauffé à 425°F sur la grille du milieu pour 12 minutes ou jusqu'à ce que les scones soient légèrement grillés.

Comme le veut la tradition des Kennelly, Suzanne prépare une belle salade de fruits frais qui sera servie avec les scones et la crème glacée.

L'odeur des scones est dans l'air et le mélange de crème glacée et fruits attend les invités pour le dessert. Que du bonheur.