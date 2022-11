Le monde des affaires sans enthousiasme face au nouveau budget du Manitoba

Les gens d'affaires estiment que l'objectif fixé par le nouveau gouvernement progressiste-conservateur de revenir à l'équilibre budgétaire en deux mandats est trop long.

« S'il faut huit ans pour équilibrer le budget, nous aurons alors vécu 15 à 16 ans sans un budget équilibré au Manitoba », fustige le président-directeur général des chambres de commerce, Chuck Davidson.

M. Davidson aimerait que cet échéancier soit raccourci de moitié et que l'équilibre soit atteint dès le premier mandat des progressistes-conservateurs. Il ajoute que cela permettrait d'améliorer la confiance des gens d'affaires et des Manitobains envers le nouveau gouvernement.

Chuck Davidson, président-directeur général des Chambres de commerce du Manitoba. Photo : CBC

« Nous allons aussi regarder ce qu'ils vont faire pour améliorer la croissance économique. Pour augmenter les recettes, il faut une croissance économique », rappelle-t-il.

De son côté, le directeur général de l'association des municipalités bilingues du Manitoba dit avoir eu une « impression positive » de la présentation du ministre lors du déjeuner.

« Je m'attendais à de grosses coupures, et ce n'est pas ça qu'on a vu, déclare Louis Tétrault. [Le ministre] reconnaît des lacunes, mais on va travailler avec ça et on va avancer. »

« Pour moi, c'est positif de voir des gens qui veulent construire et aller de l'avant au lieu de regarder en arrière tout le temps. » — Une citation de Louis Tétrault, directeur général de l'association des municipalités bilingues du Manitoba

Le premier ministre Brian Pallister et Cameron Friesen s'envolent par ailleurs pour Toronto afin de discuter avec des investisseurs et de tenter de conserver la note de crédit de la province. L'an dernier, l'agence de notation Moody's avait dégradé la note du Manitoba d'un cran, la passant de Aa1 à Aa2. Moody's avait justifié sa décision en raison de la dette grandissant rapidement et de l'inquiétude quant à la capacité du gouvernement d'atteindre ses objectifs d'équilibre budgétaire.