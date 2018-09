Un texte de

La pâte à choux a été inventée au XVIe siècle par Popelini, le cuisinier de la reine Catherine de Medicis. À l'origine on la faisait frire dans l'huile d'où son nom de pâte à chaud qui est devenu pâte à choux. La principale caractéristique de la pâte à choux est qu'on réhydrate avec des oeufs, un à un, le mélange de farine et beurre après l'avoir fait dessécher en le cuisant. L'éclair est apparu vers 1850. Il est de forme allongée, farcit de crème fouettée ou de crème pâtissière et recouvert de glaçage au chocolat.



La Franco-Manitobaine de Saint-Boniface, Jocelyne Baribeau partage avec nous sa recette d'éclairs au chocolat. C'est une recette qu'elle a modifiée au fil des années. Elle la cuisine depuis qu'elle apprit à faire la pâte à choux durant un cours de cuisine à son école secondaire le Collège Jeanne-Sauvé, elle avait 16 ans. Comme elle est passionnée par la cuisine elle a expérimenté différentes recettes et elle nous propose celle que sa famille préfère.



Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Les ingrédients:

Pâte à choux

½ tasse de beurre

1 tasse d'eau

1 tasse de farine

4 oeufs

Crème fouettée

2 tasses de crème à fouetter

2 cuillères à thé de gélatine en poudre

8 cuillères à thé d'eau

1 cuillère à thé de vanille

1/2 de tasse de sucre à glacer

Ganache

3 cuillères de sirop de maïs

3 cuillères à table de beurre

1 cuillère à table d'eau

1 tasse de pépites de chocolat

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Dans un chaudron verser 1/2 tasse d'eau, ajouter le beurre et cuire jusqu'à ébullition sur un feu moyen en brassant constamment.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Quand le mélange a commencé à bouillir, ajouter la farine et mélanger jusqu'à ce qu'une boule se forme dans le chaudron. Baisser le feu et cuire pour une minute en brassant afin qu'il ne reste pas de farine non cuite. Retirer du feu et brasser pour une minute afin de faire refroidir le mélange. Transférer dans le bol du mélangeur et mélanger à nouveau quelques secondes à la fois afin de faire refroidir complètement le mélange.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Quand le mélange est froid, ajouter un à un les oeufs et mélanger à vitesse basse à moyenne. Si le mélange n'est pas froid, les oeufs vont cuire et la pâte à choux ne lèvera pas complètement. Utiliser une poche à pâtisserie pour former les éclairs, il doit y avoir une distance de 5 cm entre chaque éclair. Placer au préalable une feuille de papier sulfurisé sur la tôle à biscuit pour éviter que la pâte colle.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Avec un peu d'eau tiède et ses doigts, Jocelyne s'assure que les éclairs ont une belle forme. Cuire dans le milieu du four à 450°F durant 15 minutes. Par la suite, baisser la température du four à 320°F et poursuivre la cuisson 20 minutes.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Pour préparer la crème fouettée, Jocelyne ajoute un peu de gélatine. Cela fait en sorte que la crème fouettée reste ferme. Elle fait gonfler la gélatine avec un peu d'eau.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Verser la crème dans le bol du malaxeur, ajouter le sucre en poudre, la vanille et mélanger un peu. Incorporer une cuillère à la fois la gélatine et continuer à fouetter la crème.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Pour la ganache, dans un plat allant au four à micro-ondes, verser le beurre, le sirop de maïs et l'eau. Chauffer pour faire fondre le beurre jusqu'à ce qu'il frémisse. Cette étape pourrait aussi se faire au four ou au bain-marie. Quand le mélange commence à bouillir, ajouter les pépites de chocolat et mélanger jusqu'à ce que tout soit homogène. Le mélange sera alors brillant.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Voici la ganache est terminée. Laisser refroidir avant de garnir les éclairs.

Photo : Radio-canada / Colombe Fortin

Quand la pâte à choux est froide, couper la partie supérieure, environ au 3/4 et garnir la partie du bas de crème fouettée à l'aide de la poche à pâtisserie.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Recouvrir l'éclair avec la partie coupée de la pâte à choux et garnir de ganache. Conserver le dessert au réfrigérateur si vous ne le servez pas immédiatement.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Une pâtisserie, surtout celle faite par sa mère, c'est le meilleur dessert pour les petits et les grands. Sourire assuré.