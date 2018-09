Un texte de

La truite arc-en-ciel est aussi appelée, saumon arc-en-ciel. Elle est l'un des cinq meilleurs poissons de l'Amérique du Nord. Au Canada, on en retrouve de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique, en passant par les Prairies. Elle est originaire du sous-continent nord-américain et peut vivre entre 3 et 8 ans. Elle peut atteindre un poids qui varie entre .45 et 2.27 kg. On la retrouve en eau salée et en eau douce surtout dans les rivières et les lacs

Le Franco-Manitobain natif de Saint-Vital, Éric Plamondon nous propose sa recette de truite arc-en-ciel en croûte de menthe et amandes. Dans sa cuisine, il utilise le plus possible des produits locaux et biologiques. Dans sa famille, c'est le papa qui était pêcheur, alors chaque enfant a appris à cuisiner le poisson à sa façon et à mettre en vedette des aliments et produits manitobains.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Les Ingrédients:

1 filet de truite arc-en-ciel (peut aussi être du saumon)

1½ tasse de riz sauvage du Manitoba

1 pomme verte

½ oignon blanc

1 cuillère à table de beurre

Croûte de menthe et amandes

1 tasse de feuille de menthe

¼ tasse de fromage romano râpé

½ tasse d'amandes effilées

sel de mer (lui utilise celui de Vancouver)

une pincée de piments forts

1 grosse cuillère à table d'huile de noix de coco

1 pamplemousse

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Faire tremper quelques minutes le riz sauvage et bien le rincer. Cuire à feu moyen environ 40 minutes. L'eau sera presque entièrement évaporée.

Le secret de ce plat, c'est la croûte. Éric a trouvé la recette idéale après quelques essais. Il cuisinait du pesto avec différentes sortes d'herbes et il a eu l'idée de se servir de la menthe et de remplacer les noix de pin par des amandes effilées. Dans cette recette, il change souvent d'ingrédients, il prend ce qu'il a sous la main et surtout ce qu'il peut acheter localement comme les herbes ou des produits biologiques. Il a inventé la recette au cours des dernières années après avoir pris des idées ici et là dans des livres et dans Internet.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Dans un mélangeur, Éric place les feuilles de menthe et les amandes effilées. Il ajoute le fromage romano râpé et le sel de mer. Vous pourriez aussi utiliser du fromage parmesan et une autre sorte de noix au goût.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Si vous aimez les mets épicés, ajouter une petite pincée de piments forts et une généreuse cuillère à soupe d'huile de noix de coco,

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Éric a ajouté des feuilles de menthe, car il trouvait le mélange trop clair, la croûte doit être assez épaisse.

C'est aussi à ce stade que l'on peut goûter et rectifier l'assaisonnement si nécessaire.

Photo : Radio-C anada / Colombe Fortin

Éric utilise un pamplemousse, mais un autre agrume fonctionnerait aussi bien.

Il coupe en deux le pamplemousse et en presse le jus sur la truite qui avait au préalable été placée dans une lèche-frite sur un papier sulfurisé.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Ajouter sur la truite le mélange de croûte à la menthe en le pressant bien. Le fromage en fondant servira de liant et la croûte deviendra un peu plus croustillante, foncée et dorée.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Cuire la truite au four sur la grille du milieu à 190°C (375°F) pour environ 20 minutes.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

L'oignon et la pomme verte servent d'accompagnement et seront mélangés au riz sauvage cuit.

Émincer l'oignon et hacher la pomme verte en petits cubes. Dans une poêle, ajouter une cuillère à table de beurre, faire revenir l'oignon, le laisser devenir translucide, incorporer ensuite les cubes de pomme et ajouter le riz cuit. Si vous trouvez que le mélange est trop épais, vous pouvez ajouter un peu d'eau de cuisson du riz. Saler, poivrer et laisser frémir quelques minutes afin que les saveurs se mélangent.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Ce plat d'accompagnement pourrait être servi avec d'autres variétés de poissons ou des viandes et volailles.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

La truite est cuite, la croûte est croustillante, l'odeur est incroyable. Ne reste plus qu'à la servir sur un lit de riz sauvage.

Éric accompagne ce plat d'une eau minéralisée, mais lors de souper avec des amis, un bon vin s'impose.