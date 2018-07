La société de la Couronne a lancé un projet pilote de vente de vin dans six épiceries de la province en 2014. Alcool NB a décidé d'étendre son projet-pilote.

Le président Brian Harriman a affirmé en entrevue au Téléjournal Acadie avoir reçu de bons commentaires de ses clients et des épiceries.

« Ç'a permis d'augmenter nos profits et comme ça on est certains que si on étend notre projet pilote, ça continue de donner de bons résultats. Donc 17 épiceries pour commencer et après on va voir », a-t-il dit.

Par contre, il n'y aura toujours pas de bière dans les épiceries. « Si ça va bien dans le futur, on va peut-être ajouter la bière », ajoute-t-il.

Une entente a également été signée avec des producteurs locaux. Le vin artisanal du Nouveau-Brunswick aura ainsi davantage de place.

« On va augmenter le nombre de produits disponibles et on va changer les produits disponibles pour améliorer nos planifications et donner un coup de main aux épiceries pour augmenter leurs chiffres », a-t-il indiqué.