Un texte de

Le guacamole vient de la cuisine d'Amérique latine précolombienne. Guacamole est la forme castillane du mot nahuatl « ahuacamulli », qui veut dire « avocats écrasés ». Ce met, composé à l'origine d'avocats, d'eau et de tomates, a depuis évolué pour inclure les oignons et la coriandre.

Bertrand Nayet, originaire de la Bourgogne en France, est installé au Manitoba depuis 1975. Professeur et poète, il aime préparer son guacamole pour ses enfants, sa femme et ses amis. Il a ajouté quelques épices à la recette de base, dont le cumin.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Les ingrédients :

3 avocats

2 gousses d'ail, hachées finement

½ oignon jaune, émincé et coupé en petits dés

jus d'un citron

¼ cuillère à thé de sel

poivre au goût

½ cuillère à thé de curcuma

¼ cuillère à thé de coriandre moulue

1 cuillère à thé de cumin

croustilles de maïs ou bâtonnets de légumes

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Bertrand hache finement l'ail dont il a retiré le germe. Jamais il n'utilise le presse-ail : cela ferait trop liquide. Pour cette recette, il utilise deux gousses, mais si vous aimez vraiment ça, il est possible d'en rajouter.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Couper en fines rondelles puis en dés la moitié d'un oignon jaune. Bertrand ne se sert pas d'oignons rouges car il trouve qu'ils sont plus sucrés et pas assez acides.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Ajouter le jus d'un citron.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Coupez et ajoutez la chair des trois avocats bien mûrs. L'avocat est mûr, quand il est de couleur verte/noire. Bertrand me dit que s'il achète des avocats qui ne sont pas encore tout à fait mûrs, il les place avec une pomme sur la tablette de la fenêtre pendant un jour ou deux. On dit aussi que d'envelopper les avocats dans du papier journal les fait mûrir.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

C'est le temps d'assaisonner. Bertrand met un peu de sel et poivre généreusement. Il a rajouté des épices à la recette originale : du curcuma et de la coriandre moulue. Il y va généreusement avec le cumin car, selon lui c'est cette épice qui fait la différence.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Finalement, à l'aide d'un pilon à pomme de terre, il écrase le mélange. Il aime laisser de petits morceaux d'avocat; c'est cette texture que la famille Nayet apprécie.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

C'est à cette étape qu'on goûte pour rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Il ne reste plus qu'à transférer le tout dans un plat de service et partager... si c'est vraiment nécessaire!

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Il y a plusieurs variations pour cette recette. Certains y rajoutent des tomates rouges ou vertes, des piments ou des épices. D'autres utilisent de la lime à la place du citron. À chacun sa recette.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Le guacamole se sert avec des croustilles de tortillas ou des bâtonnets de légumes. Bertrand aime le déguster avec une bonne bière en lisant un livre.