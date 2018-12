Deux médaillés russes nient tout en bloc

Les noms de l'ancien champion de bobsleigh Alexander Zubkov et du fondeur Alexandre Legkov figuraient parmi les athlètes mentionnés par l'ancien directeur du laboratoire antidopage russe dans l'article du New York Times.

« Ce qui a été écrit dans cet article est de la diffamation sans fondement », a déclaré Zubkov à la télévision d'État russe, ajoutant qu'il s'est régulièrement soumis à des contrôles de dopage pendant sa carrière.

« Je suis une personne qui a oeuvré pendant de nombreuses années dans le sport, qui a participé aux Jeux olympiques, et je connais la responsabilité de chaque athlète quand on compétitionne à un niveau élevé. »

L'article a également entraîné une réponse vigoureuse du Kremlin. Le porte-parole du président russe Vladimir Poutine a dénoncé ces allégations comme de la « diffamation d'un renégat. »

Grigory Rodtchenkov, l'ancien responsable du laboratoire russe qui vit maintenant à Los Angeles, a déclaré au Times qu'il a reçu du ministère des Sports une liste des athlètes dopés avant les Jeux.

Elle aurait contenu les noms de 15 athlètes qui ont ensuite remporté des médailles, y compris Zubkov et Legkov.

Rodchenkov a précisé qu'il remplaçait ensuite les échantillons incriminants par de l'urine « propre » au laboratoire utilisé pendant les JO à Sotchi, avec l'aide de personnes qu'il croyait être des agents des services de sécurité russes.

Des médailles gagnées honnêtement

Legkov a défendu ses « médailles acquises honnêtement » et a prétendu que Rodchenkov, qui a démissionné en tant que directeur du laboratoire l'année dernière à la suite d'autres allégations selon lesquelles il a couvert le dopage en athlétisme, n'était pas une source crédible.

« Je ne comprends pas pourquoi une personne comme lui devrait être crue », a déclaré Legkov dans ses commentaires télévisés.

Zubkov et Legkov sont deux des plus célèbres athlètes russes de sports d'hiver.

Zubkov était à la tête de la délégation avec le drapeau russe lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Sotchi et il a remporté la médaille d'or en bobsleigh à deux et à quatre à l'âge de 39 ans, devenant l'un des plus vieux pilotes à gagner une épreuve olympique.

Legkov a gagné le 50 kilomètres de ski de fond lors de la dernière journée des Jeux et il a reçu sa médaille d'or pendant la cérémonie de clôture.

Zubkov et Legkov ont plus tard menacé de poursuivre Rodchenkov pour diffamation, Zubkov qualifiant même les accusations de « pure folie ».