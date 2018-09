Un texte de

À l'origine, le pain doré était en fait du pain rassis qu'on récupérait en le trempant dans des oeufs et du lait pour ensuite le cuire au four ou à la poêle. Cela permettait de ne pas gaspiller de nourriture. Un peu partout dans le monde cette recette existe avec quelques variantes et, avec l'ajout d'épices et de sucre, il peut devenir un succulent dessert.

La Franco-Manitobaine Mariette Kirouac, résidente de Marchand, partage avec nous sa recette de pain doré. Elle est tirée du livre de recettes qui soulignait les 100 ans de son village natal : La Broquerie. Mariette a toutefois apporté des modifications à cette recette en utilisant des épices et un maximum d'aliments locaux.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Les ingrédients :



3 oeufs

1 ½ tasse de lait

1 cuillère à thé de vanille

1 pincée de sel

4 à 6 tranches de pain

Mariette rajoute :



1 cuillère à thé de cannelle

1 cuillère à thé de muscade

1 cuillère à thé de clous de girofle moulus

de l'huile de noix de coco (pour la cuisson)

framboises

bananes

sucre à glacer

sirop d'érable

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Ce livre de recettes, Saveur des Années 1883-1983, appartenait à la maman de Mariette. Elle rassemble de nombreuses recettes que les gens de La Broquerie aiment cuisiner.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Casser les trois oeufs et les mélanger avec le lait. Mariette utilise des oeufs qui proviennent d'une ferme locale. Ce sont des oeufs bruns. Elle aime utiliser du lait à 3,25 %, mais vous pouvez choisir celui que vous aimez.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Mariette a modifié sa recette pour la rendre à son goût. Elle ajoute de la cannelle, de la muscade et des clous de girofle. C'est facile de changer les épices pour lui donner une saveur différente. Dans la recette originale, il n'y a aucune épice.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Incorporer la vanille. Mariette aime utiliser de la vraie vanille pour cette recette. Le goût est plus riche.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Faire chauffer la poêle à feu moyen, ajouter un corps gras pour cuire le pain. Mariette utilise de l'huile de noix de coco. Elle trouve que cela donne un bon goût.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Quand l'huile de noix de coco est fondue, trempez le pain dans le mélange d'oeufs et déposez dans la poêle. Mariette a utilisé du pain au miel et grain entier de la Boulangerie de Saint-Pierre-Jolys.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

La cuisson du pain doré se fait sur feu moyen. Mariette aime son pain doré plus croustillant alors elle le fait cuire un peu plus longtemps. Cuire le pain des deux côtés.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Garnir le pain doré de fruits. Ici les framboises proviennent d'un marché local. On y ajoute des bananes et on saupoudre le tout d'un peu de sucre à glacer.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Le sirop d'érable est produit au Manitoba et Mariette se le procure aux Jardins St-Léon. Elle aime encourager les producteurs locaux en achetant leurs produits.

Cela fait une dizaine d'années que cette recette est cuisinée dans la famille. Elle a changé un peu au cours des années, mais elle fait toujours le plaisir de ses enfants, de ses huit petits-enfants et de ses invités.