Le rachat de MTS par BCE donne des espoirs au monde rural

« Que ce soit pour les fermiers ou les entreprises, c'est une problématique que l'on rencontre pour l'ensemble des municipalités bilingues », déclare le directeur général du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba Louis Allain. Le sud-est, la région de la Montagne et Saint-Lazare ont de grosses difficultés d'accès ou un service loin d'être optimal, et l'Internet à haut débit y est inexistant, selon lui.

« Pour le rural, le rachat de MTS par BCE est une très bonne nouvelle. Ça fait dix ans qu'on milite pour avoir un peu d'équité. Avec ce qui se passe au niveau des marchés, de la compétition, je pense que c'est un incontournable pour passer à la grande vitesse », laisse savoir M. Allain.

Selon le CRTC, le haut débit Internet se définit comme suit: 5 Mb/s pour les téléchargements

1 Mb/s pour les téléversements

Des données obtenues sur le site du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes montrent que plusieurs zones du sud du Manitoba n'ont pas accès à Internet, et qu'une grande partie de la province n'a accès qu'à une connexion Internet limitée en 3G.

L'accès au réseau Internet à haute vitesse est concentrée dans les grands centres de la province au détriment des régions rurales Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

« Le coût de la connexion n'est pas un facteur très important pour les fermiers et les entreprises au rural, reprend Louis Allain. C'est davantage d'avoir accès au service. »

Adrien Grenier vit à Saint-Labre depuis plus de trente-huit ans. Lui-même n'a jamais eu accès à une connexion Internet ni à un réseau téléphonique fiable, et il estime qu'un fermier sur deux qui vit dans le secteur n'a pas non plus accès à une connexion Internet de qualité.

C'est injuste, les régions rurales sont toujours oubliées. Adrien Grenier, fermier

Joel Grenier, propriétaire depuis plus d'un an de deux porcheries dans la région, doit transmettre des données en ligne chaque semaine. Ne pouvant pas compter sur une connexion Internet fiable, il doit souvent se déplacer pour pouvoir se connecter.

Outre du temps, il estime qu'il perd aussi de l'argent. « Une bonne connexion Internet pourrait contribuer à la vitalité de mes deux fermes », affirme-t-il.



Les deux fermiers espèrent fortement que l'achat de MTS par BCE leur donnera un meilleur accès à Internet.