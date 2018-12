Une première saison de terrasses sans fumée à Gatineau

L'organisme Vision centre-ville ainsi que ses membres restaurateurs et tenanciers lancent une campagne de sensibilisation pour aviser leur clientèle de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition de la Loi sur la lutte contre le tabagisme le 26 mai prochain.

Autres aspects de la loi qui entreront en vigueur le 26 mai : Les produits aromatisés du tabac (à saveurs de fruits et de menthol, par exemple) disparaîtront des tablettes.

Il devient interdit de fumer dans sa voiture en présence d'un mineur, ainsi que sur les terrains de jeux destinés aux enfants, y compris les terrains sportifs.

Le propriétaire du Troquet et président de Vision Centre-ville, Eric Gaudreault, craint que cette règlementation engendre des coûts supplémentaires pour les restaurateurs et les tenanciers qui devront embaucher du personnel pour surveiller et appliquer l'interdiction de fumer.

Selon lui, certains restaurateurs craignent également de perdre leur clientèle fumeuse.

Par ailleurs, d'autres applications de la loi, restent nébuleuses.

Comme dans le reste du Québec, les terrasses seront sans fumée cet été à Gatineauhttps://t.co/iYpPzXS7QE — ICI Ottawa Gatineau (@iciottgat) 3 mai 2016

Bien que mécontents, les clients que nous avons rencontrés n'arrêteront pas d'aller sur les terrasses après le 26 mai. Ils n'étaient pas d'avis non plus que cette nouvelle disposition les incitera à arrêter de fumer.

Avec les informations d'Andréanne Apablaza