Un texte de

L'origine du mot biscuit remonte au Moyen Âge. Le « bis-cuit » était en fait un petit gâteau sec qui avait été cuit deux fois. Ainsi, il pouvait être conservé très longtemps si on le gardait au sec. C'est un mets que les marins appréciaient beaucoup lors de leurs grands voyages mêmes si pour les ramollir ils devaient les tremper dans du thé ou du café.

Photo : RADIO-CANADA / COLOMBE FORTIN

La Franco-Manitobaine Jeannine Robert, originaire de Sainte-Agathe, nous donne sa recette de biscuits aux pépites de chocolat. Elle l'a préparée tellement souvent que sa recette n'est pas écrite; elle l'a dans sa tête. Mais il y a quelques années, pour Noël, afin de transmettre cette recette de famille à ses petits enfants, elle a écrit de sa main et fait laminer une copie pour chacun d'eux.

Cette recette est celle d'une voisine de sa plus jeune fille. Récemment, Mme Robert a proposé aux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de cuisiner une autre recette de biscuits ou de la modifier, pour varier les choses; tous ont refusé.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Les ingrédients :



½ tasse de sucre blanc

½ tasse cassonade

1 cuillère à soupe de vanille

1 oeuf

1 tasse de beurre fondu

1½ tasse de farine

2 tasses de flocons d'avoine à l'ancienne (gruau)

1 cuillère à thé de bicarbonate de soude

1 cuillère à thé de poudre à pâte

1 tasse de pépites de chocolat

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Dans le bol du malaxeur, casser l'oeuf. Ajouter le beurre, la vanille, le sucre et mélanger les ingrédients.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortiin

Ajouter la poudre à pâte et le bicarbonate de soude.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Incorporer la cassonade et la farine. À l'origine, dans cette recette il y avait une tasse de sucre blanc et une tasse de cassonade. Mme Robert a réduit ces quantités de moitié et les biscuits sont délicieux.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

On ajoute les flocons d'avoine. Il est important d'utiliser des gros flocons à l'ancienne, car la texture n'est pas aussi bonne si on se sert de gruau à cuisson rapide.

Mélangez un peu et puis ajoutez les pépites de chocolat.

Photo : Radio-canada / Colombe Fortin

Mélanger le tout à vitesse lente jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Attention de ne pas trop mélanger.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Jeannine Robert se sert toujours de sa cuillère à biscuit. Cette recette donne 36 biscuits de la même grosseur. Elle dépose les boules de pâte sur une plaque à biscuit où elle a placé une feuille de papier sulfurisé.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Cuire au four à convexion à 350 degrés Fahrenheit pour 8 minutes. Si vous utilisez un four conventionnel, cuire à 375 degrés Fahrenheit pour 8 minutes. Les biscuits prendront une belle couleur dorée et seront gonflés de saveur.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

À la sortie du four, laissez reposer les biscuits sur la même plaque sur le comptoir pour deux minutes avant de les écraser légèrement avec une spatule. Transférer les biscuits sur une grille avec du papier sulfurisé afin de les laisser refroidir.

À cette étape, le plus difficile est d'attendre de pouvoir les goûter.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Jeannine Robert utilise toujours le grand contenant avec le couvercle rouge pour faire congeler ses biscuits. C'est sa « boîte magique » : elle est toujours à la même place dans le congélateur et elle n'est jamais vide. C'est d'ailleurs un des premiers endroits où vont se servir enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants en arrivant chez elle.

La boîte de métal, elle s'en sert quand elle va rendre visite à ses arrière-petits-enfants; ils savent alors que la collation sera faite des délicieux biscuits aux pépites de chocolat de Mémère.