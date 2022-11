Le club de danse de Sainte-Agathe s’agrandit

Fondé il y a neuf ans par Liz Markwart, Le Studio Sainte-Agathe a commencé avec seulement 14 élèves. Les cours étaient donnés dans le gymnase d'une école et dans une salle communautaire.

Aujourd'hui, le club de danse accueille 120 élèves venant de tout le sud du Manitoba, Winnipeg compris.

« Nous allons construire un nouveau bâtiment, toujours à Sainte-Agathe, indique Liz Markwart. Il y aura deux studios à l'intérieur, plus de place pour tout le monde, plus de stationnements, etc. » La fondatrice espère que tout sera prêt d'ici le mois de septembre.

Fière de ses élèves

Si son studio de danse fonctionne bien aujourd'hui, le chemin n'a cependant pas toujours été facile.

Liz Markwart a dû faire face à de nombreuses critiques. « Il n'y avait aucun moyen de savoir que la communauté nous soutiendrait autant, se rappelle-t-elle. Au début, c'était difficile. Il y avait des gens, au sein même du village, qui disaient "c'est une idée stupide" ou encore "personne n'a besoin de ça ici". »

Le Studio Sainte-Agathe emploie actuellement neuf professeurs et offre plus d'une dizaine de cours de danses différentes. Reste qu'il y a quelques années, il est passé près de la fermeture : « J'étais seule pendant sept ans, explique sa fondatrice. À un moment, en raison de problèmes aux genoux, j'ai failli vendre Le Studio, mais les gens étaient tristes et j'ai reçu plein de messages me demandant de tout faire pour ne pas fermer. La seule solution était d'embaucher de nouveaux professeurs. »

Liz Markwart ajoute que sa plus grande fierté est de voir ses élèves évoluer. « Ils sont tous comme mes enfants, et sur une carte de remerciements, ils m'ont écrit que j'étais leur deuxième maman », dit-elle dans un éclat de rire.