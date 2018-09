Un texte de

Les barres de granola sont souvent faites à base de différentes céréales, comme l'avoine et le blé, ainsi que des fruits séchés et des noix. Ces ingrédients secs sont ensuite mélangés avec du miel ou du beurre de noix et façonnés en forme de barres que l'on peut tenir dans sa main.

La Franco-Manitobaine de Saint-Boniface Janelle Delorme, nous propose une recette de barres granola au quinoa dans laquelle elle a intégré beaucoup de produits manitobains : les coeurs de chanvre, le miel et l'avoine qu'elle utilise sont produits localement. Janelle adore cuisiner et elle aime essayer de nouvelles recettes.

1 tasse de quinoa blanc

1 tasse d'avoine

½ tasse de noix de coco râpée

½ tasse de noix de Grenoble

½ tasse de canneberges séchées

½ tasse de graines de citrouille

2 à 3 cuillères à soupe de graines de chia

2 à 3 cuillères à soupe de coeurs de chanvre

¼ cuillère à thé de sel

½ tasse de beurre d'arachide

¾ tasse de miel

3 cuillères à table de cassonade

1 cuillère à table d'huile de noix de coco

Janelle commence par faire cuire les céréales au four. Sur une grande lèche-frite recouverte de papier sulfurisé, elle étale le quinoa sur un côté et l'avoine sur l'autre.

Elle fait cuire le tout pendant 8 minutes à 350°F.

Janelle hache les noix de Grenoble avec un petit moulin spécialement conçu pour ça qui appartenait à sa grand-mère.

Dans un grand bol, elle mélange les noix de Grenoble, la noix de coco râpée, les graines de citrouille et les canneberges séchées.

Elle y ajoute ensuite des coeurs de chanvre manitobains et des graines de chia.

Il faut bien mélanger tous les ingrédients secs et s'assurer que les fruits séchés ne collent pas ensemble. Ici elle a utilisé les canneberges, mais vous pourriez les remplacer par des abricots hachés, des raisins ou des bleuets séchés, c'est à votre goût.

Dans un petit chaudron, verser le sel, ajouter le beurre d'arachide et la cassonade.

Incorporer le miel, l'huile de noix de coco. Bien mélanger et amener à ébullition lentement en brassant continuellement. Dès que le mélange commence à bouillir, c'est prêt.

Attention à cette étape, la caramélisation se produit très rapidement.

Incorporer les céréales qui ont été cuites au four au mélange de graines et de fruits, ensuite verser sur ce mélange le liquide chaud.

S'assurer de bien mélanger tous les ingrédients secs avec le mélange liquide. Verser le tout dans un plat de cuisson pour le four dans lequel vous avez placé le papier sulfurisé qui avait servi à faire cuire les céréales. Ce papier pourra à la fin de la cuisson être placé dans votre composteur.

Cuire le mélange de granola au four à 350°F pour 20 minutes.

Une fois le mélange cuit, laisser reposer deux heures avant de couper les barres de la grosseur désirée.

Vous pourriez aussi faire fondre des pépites de chocolat mi-sucré et y tremper vos barres de granola qui auront refroidi.