Un texte de et

Une quarantaine d'évêques et de prêtres de partout en province ont participé à l'ordination.

Jusqu'à tout récemment, Monseigneur Bourgon était vicaire général du diocèse de Sault Ste-Marie. Il succède à Mgr Vincent Cadieux.

Le nouvel évêque assumera également le rôle d'administrateur apostolique du diocèse de Moosonee.

La cathédrale Notre-Dame de Hearst était pleine. Environ 500 personnes ont assisté à la cérémonie. Photo : Martine Laberge

Un défi important

Plusieurs défis attendent Monseigneur Robert Bourgon, le nouvel administrateur apostolique du diocèse catholique de Moosonee. Il devra notamment définir son rôle face à la crise actuelle chez les Premières Nations du nord de l'Ontario. Une question qui sera abordée en fin de semaine prochaine lors d'une réunion entre les prêtres du diocèse et des membres de la communauté.

« C'est inquiétant pour tout le monde une telle situation », affirme l'évêque sortant du diocèse de Hearst et de Moosonee, Monseigneur Vincent Cadieux. Selon lui, l'Église fait de son mieux pour répondre à cette crise, mais les ressources manquent.

« On n'a plus le personnel qu'on avait », dit l'évêque. Il ajoute que les atteintes à la crédibilité de l'Église dans le passé rendent son intervention plus difficile aujourd'hui.

Le prêtre Nnaemeka K. Ezeokeke travaille à Attawapiskat depuis juillet 2015. Il dit que rares sont les jeunes autochtones qui viennent le consulter. Les jeunes participent aux activités organisées par l'église, mais peu d'entre eux sollicitent ses conseils, explique-t-il.

De nombreux évêques et prêtres de partout en Ontario ont assisté à l'ordination épiscopale de Mgr Bourgon. Photo : Martine Laberge

« Les jeunes n'ont plus de référence spirituelle », déplore Mgr Cadieux. Selon lui, l'Église perd son influence auprès des jeunes qui se tournent plutôt vers la télévision et Internet, ce qui crée un conflit entre les valeurs qui y sont véhiculées et les valeurs traditionnelles.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Monseigneur Bourgon, officiellement évêque de Hearst

Nnaemeka K. Ezeokeke intervient surtout auprès des familles endeuillées par le suicide d'un proche. « Souvent, les proches se blâment pour ce qui est arrivé », dit-il.

Des messes pour les familles sont organisées chaque semaine à Attawapiskat, indique le père Ezeokeke.

Pensionnats autochtones

Selon le chef d'Attawapiskat, Bruce Shisheesh, les pensionnats autochtones ont contribué à la crise qui sévit dans sa communauté. Une responsabilité que reconnait l'Église, affirme Mgr Bourgon : « Ça fait longtemps que l'Église essaie de réparer ces blessures ».

Selon Nnaemeka K. Ezeokeke, il existe encore un lien de confiance entre l'Église et la communauté.

Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il ne voulait pas être chrétien à cause des pensionnats autochtones. Nnaemeka K. Ezeokeke, prêtre à Attawapiskat

Un lien de confiance nécessaire, puisque l'Église doit travailler conjointement avec les autres intervenants, explique Mgr Bourgon.

On est déjà présent, mais il faut agir ensemble, avec toute la communauté, pour répondre au besoin des jeunes. Monseigneur Bourgon

L'approche du diocèse de Moosonee face à cette crise sera l'objet d'une rencontre en fin de semaine prochaine.

« On va essayer de revoir notre rôle et peut-être d'ajuster notre rôle à la situation actuelle, dans la mesure où on le peut », affirme Mgr Cadieux.

L'ordination de Mgr Bourgon comme évêque du diocèse de Hearst et administrateur apostolique du diocèse de Moosonee doit avoir lieu lundi, à 16 h, à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Hearst.