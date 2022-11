Service Canada : trop d’attente pour obtenir un service téléphonique en français

Sophie Freynet-Agossa a dû s'armer de patience pour joindre le service téléphonique en français.

« J'ai appelé à plusieurs reprises au cours du dernier mois. C'est très difficile d'accéder à un agent, témoigne-t-elle. L'attente peut être de 45 minutes, et si le temps d'attente dépasse un certain temps, ils ne prennent pas d'appels. »

« Il se peut que j'appelle 20 fois avant de pouvoir parler à quelqu'un. Pour moi, l'expérience a été extrêmement frustrante. » — Une citation de Sophie Freynet-Agossa

Elle ne se plaint pas, cependant, de la qualité du service en français en lui-même. Ce qui l'agace, en revanche, c'est qu'elle ne parvient pas à obtenir certaines informations dont elle a besoin. « À chaque fois, ils me disent que je devrais recevoir un appel pour répondre à mes questions, mais je n'ai toujours pas reçu mes réponses après plusieurs semaines de tentatives. » Elle en est arrivée au point où elle envisage de déposer une plainte au ministère.

Le président-directeur général de la Société franco-manitobaine (SFM) Daniel Boucher rappelle pour sa part qu'il y avait eu des problèmes il y a quelques années. Il précise cependant que « depuis un bon bout de temps, on n'a pas eu d'appels par rapport à ça ».

La SFM communique d'ailleurs régulièrement avec Service Canada, et Daniel Boucher ajoute que l'organisme porte-parole des francophones du Manitoba est prêt à agir en cas de besoin : « On n'a pas reçu de plaintes directes, mais si on peut faire quelque chose on va certainement avoir une conversation avec eux ».

Expériences diverses

Il semblerait que le temps d'attente auprès du service téléphonique de l'assurance emploi de Service Canada varie au cours de l'année. Claudine St-Arnauld, elle, s'est retrouvée sans emploi l'an dernier. Au début de l'été, elle a appelé le service téléphonique : « Il y a eu un temps d'attente raisonnable de 20 à 30 minutes. Ça correspond à ce à quoi je m'attendais. On a répondu à mes questions de façon très courtoise ».

De son côté, Service Canada indique que le temps moyen d'attente pour le service d'assurance emploi est moins long de 28 secondes en français par rapport au service anglais. Le temps d'attente entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 était de 13 minutes et 15 secondes pour le service en français, et de 13 minutes et 43 secondes pour le service en anglais. L'organisme fédéral ajoute qu'il a reçu 796 plaintes d'utilisateurs du service pendant cette période, contre 801 entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015.