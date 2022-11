Le français de certains messages Twitter de la GRC laisse à désirer

Prenez note que cet article publié en 2016 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le réseau social Twitter est régulièrement utilisé par la GRC pour diffuser des messages au public manitobain. La plupart des messages en français sont clairs et compréhensibles, comme ce fut notamment le cas lors des recherches du jeune garçon de 2 ans qui avait disparu vers Austin, à l'ouest de Winnipeg.

Il arrive cependant que des messages soient mal rédigés, voire totalement inintelligibles.

« Ça a l'air d'avoir été une très mauvaise utilisation de la traduction automatique », remarque le traducteur agréé Charles Leblanc.

« Le style télégraphique rend les choses très incompréhensibles, car on ne voit pas très bien le rapport entre les mots utilisés, reprend-il. Quelqu'un les a rédigés en anglais, je soupçonne, et après ça a été passé à la machine et pas retouché. »

« La façon dont il faut s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est comme si on s'adressait à quelqu'un », indique, pour sa part, la formatrice en médias sociaux Cendrine Marrouat.

Elle note que certains mots utilisés par la GRC ne sont pas forcément compréhensibles pour tout le monde. « Il faut aussi essayer peut-être de vulgariser et de sortir du jargon [policier] pour essayer d'être compris par tout le monde. Pour des organisations telles que la GRC, il faut se mettre au niveau du citoyen. »

La GRC a indiqué que le problème ayant conduit à ces messages Twitter était simple et a depuis été résolu. Elle explique aussi avoir changé la manière dont elle effectue les traductions de ses messages en anglais vers le français.