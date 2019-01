Élections Manitoba 2016 : les résultats en 4 tableaux

Christianne Hacault Un texte de

Les Manitobains ont porté le Parti progressiste-conservateur (PC) au pouvoir en lui accordant 40 des 57 sièges à l'Assemblée législative.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD), qui avait gagné 37 circonscriptions lors des élections de 2011, a cédé 21 sièges au PC ainsi que 2 sièges au Parti libéral.

Un nouvel échiquier politique

La carte politique du Manitoba a dramatiquement changé depuis 2011. Des circonscriptions du nord de la province, qui a longuement été d'allégeance NPD, sont passées au bleu et au rouge. Le sud du Manitoba est presque entièrement passé au bleu, à l'exception d'une grappe rouge et orange dans le centre de Winnipeg.

Candidats élus par partis autour de Winnipeg (orange-NPD, rouge=Libéral, bleu=PC) Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

Et si on avait un scrutin proportionnel?

La distribution des circonscriptions manitobaines aurait été légèrement différente si le Manitoba avait troqué le mode de scrutin actuel (scrutin uninominal à un tour) pour un mode de scrutin proportionnel.

En vertu du pourcentage des voix récoltées, le PC aurait tout de même consolidé une majorité au parlement manitobain, mais elle aurait été moins importante. Le Parti vert aurait récolté trois sièges, le Parti libéral aurait élu cinq députés de plus et le NPD aurait obtenu un siège de plus.

Un Manitobain sur six a voté

Le taux de participation aux élections manitobaines du 19 avril a légèrement augmenté par rapport au scrutin provincial de 2011, passant de 55,7 % à 58,8 %.

Un nombre record d'électeurs, 4020, ont par ailleurs décidé de refuser officiellement leur bulletin de vote. Cette procédure qui est en vigueur seulement dans trois provinces canadiennes permet aux électeurs de ne voter pour aucun candidat dans leur circonscription. Aux élections de 2011, seulement 440 électeurs avaient fait ce choix.

Le nombre de Manitobains qui ont voté par anticipation cette année, entre le 9 et le 16 avril, est aussi sans précédent : 109 078.