Le chili est un plat américain composé principalement de viande, de tomates, d'oignons et de piments. Selon les endroits où il est cuisiné, on y rajoute du fromage, des haricots et du maïs. C'est un plat qui cuit lentement à feu doux.

Le Franco-Manitobain Marcel Lécuyer, originaire de Sainte-Agathe, nous propose sa recette familiale de chili. Depuis aussi longtemps qu'il s'en souvient, ce plat fait partie des recettes de sa famille. Au fil des ans, lui et son épouse l'ont modifiée en y ajoutant du porc et du maïs.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

1 livre de boeuf haché

1 livre de porc haché

2 oignons finement hachés

1 poivron vert et 1 poivron jaune ou rouge, coupés en dés

4 branches de céleri, coupées en dés

8 gousses d'ail pelées et broyées ou hachées très finement

2 c. à soupe de poudre de chili

4 c. à thé d'origan séché

2 c. à thé de cumin moulu

2 conserves (28 oz) de tomates en dés

1 conserve (19 oz) de haricots rouges rincés

2 conserves (19 oz) de haricots noirs rincés

1 conserve de maïs (12 oz) égouttée

½ tasse de pâte de tomate

1 tasse de bouillon de boeuf

4 feuilles de laurier

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Il faut commencer par faire brunir la viande dans un poêlon antiadhésif, car cette recette ne demande aucun ajout de gras ou d'huile. Bien remuer la préparation en brisant la viande avec une cuillère en bois afin d'éviter d'avoir de gros morceaux. S'assurer d'enlever l'excédent du gras de la viande à la fin de cette étape.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Couper les oignons et le céleri en dés, hacher finement l'ail et incorporer le tout à la viande.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Couper les poivrons en morceaux un peu plus gros que les oignons, les ajouter dans le poêlon et bien mélanger.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

On ajoute les épices : l'origan, le cumin, le chili, le sel et le poivre. Mélanger et cuire 5 minutes afin de laisser les épices donner la saveur à la préparation.

Il est possible de rajouter de ces épices à la fin de la cuisson si c'est nécessaire.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Transférer la préparation dans un chaudron plus grand. Ajouter les tomates, les haricots noirs (qui selon M. Lécuyer sont les plus goûteux) et les haricots rouges qui ont tous été rincés. Marcel Lécuyer ajoute aussi du maïs ce qui donne beaucoup de goût et de couleur. Mélanger doucement tous les ingrédients, puis ajouter la pâte de tomates et le bouillon de boeuf. Goûter le mélange afin de rectifier l'assaisonnement si nécessaire.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Couvrir à demi et laisser mijoter lentement deux heures à feu moyen ou jusqu'à épaississement désiré. Ce plat se cuisine aussi à la mijoteuse : il suffit de faire les premières étapes dans le poêlon de la même manière et ensuite transférer le mélange dans la mijoteuse au lieu du chaudron. Le chili cuit alors plus longtemps à feu très doux.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Déguster dans un bol avec un bon pain croûteux et une salade verte. Marcel Lécuyer cuisine souvent ce plat réconfortant durant la coupe Grey pour la manger en groupe.

Le chili se congèle très bien : on peut le conserver jusqu'à trois mois au congélateur.