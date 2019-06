L'Hôpital Montfort convoite un scanneur spécialisé en cardiologie

L'établissement de santé est déjà muni d'un tomodensitomètre. Celui convoité sera toutefois davantage perfectionné.

Selon le chef du département d'imagerie diagnostique, le docteur André Olivier, le nouvel appareil offrira une solution de rechange à certains tests plus difficiles ou invasifs. Ce sera notamment le cas de l'épreuve d'effort, lors de laquelle le patient doit faire une activité physique pour stimuler son coeur.

« Aussi, il y a l'angiogramme, où on met un cathéter dans les vaisseaux du coeur comme tels », explique-t-il. « Ce n'est pas juste une question de douleur, mais aussi de complications. »

Ça permet [...] un triage plus rapide, plus détaillé que présentement on ne peut pas faire. [...] Donc, le patient peut avoir un traitement qui est plus précis, qui est aussi donné plus vite.

Dr André Olivier, radiologiste