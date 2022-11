Des spécialistes se penchent sur les espèces aquatiques invasives

Organisée tous les deux ans, cette conférence réunit des chercheurs, des politiciens, des scientifiques et des représentants d'organisations à but non lucratif provenant de 12 pays.

« C'est un problème multidisciplinaire », affirme la directrice générale du centre sur les espèces invasives situé en Ontario, Tracey Cooke. « Ce qui est intéressant, c'est de voir que le problème des espèces aquatiques envahissantes est un problème mondial », renchérit Rachelle Duval, conseillère politique pour Pêches et Océans Canada.

La moule zébrée, qui pose d'importants problèmes au Manitoba, fera l'objet d'une journée entière de discussions mardi. Carpes asiatiques, tuniciers ou encore crabes européens verts sont aussi au menu des différents ateliers et conférences. De la côte est à la côte ouest, toutes ces espèces pullulent dans lacs et les cours d'eau du Canada, détruisant les écosystèmes déjà en place.

Certaines zones sont cependant plus à risque que d'autres. « Les côtes est et ouest ainsi que les Grands Lacs sont des zones plus sensibles parce qu'il y a beaucoup de monde qui les utilisent, explique Becky Cudmore, spécialiste des espèces invasives à Pêches et Océans Canada. Cela va des poissons aux petits invertébrés, en passant par les plantes. C'est un problème large. »

Des tableaux d'informations sur les espèces invasives Photo : Thibault Jourdan / ICI Radio-Canada

À l'heure actuelle, la prévention et l'éducation semblent être les meilleures armes pour lutter contre l'introduction de nouvelles espèces au Canada. « On est beaucoup dans la prévention pour l'instant, affirme Rachelle Duval. C'est là qu'on a le meilleur moyen de stopper les invasions. Si on peut prévenir l'invasion, c'est notre meilleur moyen d'avoir un succès par rapport à cela. » Elle ajoute que « les coûts qui sont associés au contrôle puis à l'éradication d'une espèce sont probablement 20 à 30 fois plus grands que les coûts qui sont associés à la prévention d'une espèce avant qu'elle arrive ».

En juin, Pêches et Océans Canada s'est doté d'une nouvelle réglementation sur les espèces aquatiques envahissantes afin de donner plus pouvoir aux agents des pêches pour mener des campagnes de contrôle et d'éradication.