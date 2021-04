Élections municipales : les femmes au rendez-vous

François Vigneault Un texte de

À Bathurst, plus du tiers des candidats pour un des postes de conseillers sont des femmes. Parmi les 20 candidats, sept sont des femmes. Il s'agit d'une augmentation significative comparativement à 2012 quand seulement trois femmes sur 14 candidats étaient dans la course.

L'une d'elles, Kim Chamberlain est ravie. « Les femmes veulent leur place. J'étais tellement contente quand j'ai vu qu'on était six et j'espère qu'il y en aura d'autres », a-t-elle souligné plus tôt cette semaine. Une septième femme a confirmé sa candidature vendredi.

Kim Chamberlain était à l'emploi de l'agence de développement économique Entreprise Chaleur avant de travailler pour la Chambre de commerce du Grand Bathurst. « Ça fait quelques années que je fais partie de différents comités, et souvent je suis la seule femme. Donc je me dis: "Aie!" »

Elle estime que les femmes ont une sensibilité d'écoute qui peut être un atout au sein d'un conseil municipal. « On écoute, comme maman on n'a pas le choix. Donc, on écoute et je pense qu'on peut amener la vision », dit-elle.

Katherine Lanteigne a également choisi de se lancer dans la course électorale. À 29 ans, elle s'est laissée convaincre. « Je trouve que c'est rafraîchissant de voir justement les femmes qui se présentent en politique. Ça prend vraiment des gens qui représentent un petit peu la démographie au Nouveau-Brunswick. »

La candidate Katherine Lanteigne Photo : ICI Radio-Canada/François Vigneault

L'actuelle conseillère municipale Anne-Marie Gammon convoite la mairie. Elle estime que les différentes campagnes de sensibilisation comme celle du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick et plus récemment celle du gouvernement provincial ont incité plus de femmes à vouloir contribuer à la politique municipale.

« Je pense que ça fait des petits parce que ç'a été un programme qui a été beaucoup médiatisé et qui a créé l'intérêt à travers les médias et tout ça », affirme Mme Gammon.

À Bathurst, les cinq autres femmes candidates sont en lice pour un poste de conseillère. Il s'agit de Penny Anderson, Beverly Arseneau, Michelle Branch, Vicky Mazerolle et Sheila Rogers.